El Banco Central sigue de compras, pero sus reservas cayeron al menor nivel en 40 días

El Banco Central (BCRA) adquirió hoy otros US$50 millones para sus reservas internacionales (RR.II.), que, afectadas por distintos pagos, un leve drenaje de encajes y ajustes contables, cayeron en US$871 millones en la jornada.

De este modo, perforaron la cota de los US$45.000 millones y se ubican en el menor nivel de los últimos 40 días.

El ajuste del día, explicaron a LA NACION desde la entidad, fue provocado básicamente por el egreso de unos US$450 millones por pagos realizados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo financiero del Banco Mundial.

A eso se sumó el ajuste contable obligado por la caída registrada en las cotizaciones de varios de los activos incluidos en su tenencia (por caso, el oro), por un monto cercano a US$100 millones, y un nuevo drenaje de encajes que, tras haber llegado a orillar los US$19.000 millones el primer día hábil de este mes, ya quedaron por debajo de los US$18.000 millones hacia fines de la semana pasada.

Números aún rojos Compumar

Esto ocurrió, en parte, por el retroceso de US$511 millones verificado en los depósitos privados en dólares, desde el récord de US$39.152 millones que habían alcanzado en esa fecha, tras acreditarse el pago de US$1004 millones del Bopreal 2026.

Este combo de factores hizo que las reservas brutas o totales del BCRA bajaran de US$45.659 millones el viernes a US$44.788 millones hoy, la cifra más baja desde el 5 de febrero. De este modo, además, ya caen en US$2117 millones desde el “pico” de US$46.905 millones que habían alcanzado el 25 de febrero, aunque aún suben en US$3623 millones en lo que va del año.

La tendencia a la baja que exhiben —en medio del impacto que el conflicto bélico en Medio Oriente tiene en el mercado global— también está relacionada con la afectación que esta situación muestra sobre la capacidad del BCRA de comprar dólares en la plaza local. Si bien la entidad a cargo de Santiago Bausili no paró de concretar operaciones de compra desde que reinició este proceso el 5 de enero pasado (lleva 49 ruedas consecutivas haciéndolo), en las once primeras ruedas del presente mes adquirió US$636 millones, cifra inferior en casi 32% a los US$1012 millones que había sumado por la misma vía en febrero y 10,3% menor (-US$73 millones) a lo acumulado en igual lapso de enero

Tras el salto de USD800 M por el cobro del bopre, la mitad ya se fue pic.twitter.com/eHkWicSON2 — Martin Polo (@Macroopolo) March 11, 2026

Esto tiene que ver con una menor oferta de dólares que se vuelca a la plaza cambiaria, en medio de esta incertidumbre global, a partir —sobre todo— de haber quedado suspendidas las emisiones de deuda que tenían proyectadas varias compañías y provincias.

Vale recordar que la afluencia de dólares financieros fue muy importante y sostenida en el primer bimestre del año al superar levemente los US$3000 millones.