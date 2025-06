El Banco Central suma US$1000 millones de reservas al ingresar los dólares del Bonte 2030

Las reservas internacionales bajo administración del Banco Central (BCRA) aumentaron en US$1047 millones hoy, tras el ingreso de los dólares de los inversores extranjeros que le compraron al Gobierno el Bonte 2030 en pesos la semana pasada. Ese ingreso, al nutrir los depósitos del Tesoro Nacional en esa moneda vía encajes, abultó esa tenencia.

Las reservas brutas cerraron en US$38.817 millones, con lo que alcanzaron su mayor nivel en un mes, aunque se mantienen 1,13% por debajo del “pico” de US$39.261 millones alcanzado el 28 de abril. En esa fecha ingresaron no sólo los desembolsos previstos en el nuevo acuerdo con el FMI, sino también fondos de otros organismos internacionales.

Es que, como el Gobierno decidió que el BCRA no compre reservas si el dólar no toca el piso de la banda de flotación (algo que en el mercado juzgan cada vez más improbable), su tenencia sólo aumenta cuando ingresan fondos ligados a nuevo endeudamiento o se valorizan contablemente algunos de los activos que esa entidad tiene en cartera.

Eso es algo que mantiene alejada la posibilidad de cumplir con la meta de acumulación de reservas prevista en el acuerdo con el FMI: actualmente está unos US$4000 millones por debajo, según estimaciones de mercado. Por esa razón, el Gobierno ya habría solicitado al FMI que le conceda más tiempo para intentar cumplirla o, al menos, acercarse lo máximo posible.

El plan oficial para lograrlo es seguir sumando deuda. Es sabido que el BCRA negocia con bancos comerciales internacionales un nuevo préstamo (repo) por, se estima, US$2000 millones, y no se descarta insistir con una reapertura del Bonte 2030. Sin embargo, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) advierten que, si esa fuera la estrategia elegida, no serviría para evitar el incumplimiento, ya que del mencionado repo “sólo US$500 millones incrementarían las reservas netas bajo la metodología con que las computa el FMI, ya que los primeros US$1500 millones de financiamiento privado en moneda extranjera no contabilizan”.

De allí que cada vez sean más frecuentes las críticas de los analistas hacia la estrategia oficial en la materia, e incluso aparezcan pedidos públicos de economistas cercanos al oficialismo para que el BCRA compre reservas mediante intervenciones de mercado. Esa medida ayudaría, además, a remonetizar la economía, como —por caso— busca con el denominado “Plan Colchón”.

“La Argentina necesita acumular US$100.000 millones de reservas en el Banco Central para garantizar la sustentabilidad económica a largo plazo“, sostuvo el economista Ricardo Arriazu recientemente, al exponer en un evento de Valo. Allí agregó que, si fuera por él, permitiría que el BCRA compre dentro de la banda, entre otras razones porque “hay que sacarse de la cabeza que toda emisión es mala”, y agregó que “hay países como China o Japón que multiplicaron la base monetaria sin inflación, porque la demanda de dinero era altísima”.

Por lo pronto, la apuesta oficial pasa por asegurar un camino descendente de la inflación en los próximos meses y, al menos, hasta las elecciones de octubre. Claro que lo que hoy es un ingreso, en poco más de un mes será egresos: hay que considerar que la Argentina debe pagar el 9 de junio unos US$4300 millones a los bonistas que aceptaron su última reestructuración de deuda.

Debuta el BONTE 30 y ya se opera en 113

Tasa de 25% aprox



$TY30P https://t.co/wraewQngup pic.twitter.com/vEtxv5JhOE — Fernando Rama (@fernandorama_) June 4, 2025

El Bonte 2030, que generó el ingreso del día por vía indirecta, comenzó a cotizar en el mercado secundario hoy, en una rueda en la que se convirtió en el segundo título público más operado.

“Tuvo muy buena recepción”, fue el comentario más escuchado entre los operadores, quienes resaltaron que cerró negociado en torno a los $109,50 (llegó a tocar $113), lo que supone una tasa de rendimiento en torno al 28% nominal anual.

A poco menos de una hora del cierre del mercado, ya se habían transado unos $40.000 millones con este papel, que, al ser suscribible en dólares, le permitió al Gobierno mostrar un aumento en el nivel de reservas, además de ser un instrumento para hacerse de dólares sin recurrir al mercado cambiario, algo que el equipo económico, hasta ahora, no ha querido hacer, recordaron desde Puente.

“La tasa se encuentra en línea con lo que esperábamos, esto es, entre 27% y 30%. Lo que sí nos llamó la atención fue la liquidez que tuvo, a pesar de ser una emisión relativamente pequeña y altamente concentrada por tenedores externos. Creemos que se trata de un instrumento atractivo para inversores audaces”, explicó sobre el bono Alejo Rivas, jefe de estrategias de inversión de Balanz.