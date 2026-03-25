La Serenísima ya tiene nuevo CEO: Gonzalo Gebara asume tras el cambio de dueños

A menos de 24 horas del anuncio sobre los cambios de accionistas en La Serenísima, ya trascendió el nombre del nuevo CEO que estará al frente de la mayor empresa láctea de la Argentina.

El argentino Gonzalo Gebara asumirá como nuevo número uno de Mastellone Hnos. (la compañía dueña de La Serenísima), tras el cambio en el paquete accionario que significó la salida de la familia Mastellone y el fondo de inversión Dallpoint que vendieron sus acciones a la multinacional francesa Danone y el gigante cordobés Arcor.

Gebara es un ejecutivo argentino con una extensa trayectoria en el negocio del retail y el consumo masivo. Desarrolló buena parte de su carrera en Walmart, donde ocupó distintos cargos de liderazgo en América Latina, con foco en operaciones, estrategia comercial y transformación del negocio.

En los últimos años ganó protagonismo dentro de la estructura regional de la compañía. Después de liderar el negocio de Walmart en Chile, hace tres años fue nombrado al frente de la operación en Canadá.

Con su designación al frente de La Serenísima se convertirá en el segundo argentino que estaba trabajando en Walmart a nivel internacional y que regresa como CEO de una empresa argentina. La primera fue Dolores Fernández Lobbe que hace un par de semanas fue nombrada como sucesora de Diego Marcantonio al frente de Cencosud Argentina (Jumbo, Disco, Easy, Unicenter).

Al frente de La Serenísima, Gebara enfrenta el desafío de reactivar el consumo en un mercado interno que aún muestra signos de debilidad, con una demanda que no termina de consolidarse y consumidores cada vez más sensibles al precio. En ese contexto, deberá equilibrar márgenes, costos y volumen en una industria altamente competitiva, donde además crecen las marcas propias de supermercados y las segundas líneas.

Negociación extensa

El cambio accionario que desembocó en la llegada de Gonzalo Gebara es el resultado de un proceso de negociación que se extendió durante casi un año y que incluso estuvo al borde de la judicialización por las diferencias en la valuación de la compañía. Finalmente, Danone y Arcor acordaron adquirir el 51% que aún estaba en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint, a través de su sociedad conjunta Bagley Latinoamérica, pasando a controlar el 100% de la empresa.

Detrás de la operación hay un objetivo estratégico claro: integrar en una única estructura todos los negocios vinculados a La Serenísima, que hasta ahora estaban fragmentados entre distintas unidades —desde la producción de leche y quesos hasta categorías como yogures y postres manejadas por Danone—.