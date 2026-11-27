El Banco Central (BCRA) adquirió hoy US$61 millones por el mercado de cambios local, cortando de esta manera un lapso de cuatro ruedas sin intervenciones, el más largo en lo que va del año.

Fue al cabo de una rueda con alta actividad en la plaza, lo que se reflejó en un volumen negociado que alcanzó los US$913 millones ante la cercanía de fin de mes. Esto indica que el ente monetario se quedó con el 6,9% del total operado de contado en el día.

El reporte del dia

Se trata de un dato importante porque el billete mayorista o comercial, que había abierto la rueda ofrecido en $1595 (por debajo del cierre de anteayer), cerró finalmente a $1605 por unidad para la venta, “$3,50 o 0,2% por encima del cierre de ayer”, apuntó el operador Gustavo Quintana.

Es decir que el BCRA pareció avalar de este modo el reacomodamiento que el tipo de cambio tuvo en las últimas jornadas, interpretan en el mercado, en un contexto en que el dólar a nivel global se sigue fortaleciendo (el Dollar Index quedó hoy en 104,04, con otra suba del 0,26% en el día), con el impacto que esto tiene sobre el resto de las monedas del mundo.

Todo más allá del alivio para la Argentina que significa la revalorización que mostró en las últimas horas el real en Brasil, tras designar el presidente Luiz Inácio Lula da Silva al banquero Luiz Carlos Trabuco como próximo ministro de Hacienda de cara a su cuarto mandato, que comienza el 5 de enero de 2027.

“Es importante que haya comprado por la necesidad que tiene de seguir acumulando reservas, ahora que se confirmó que el Gobierno no logrará acceso al mercado voluntario de deuda local o internacional y deberá comprarle las divisas al BCRA para afrontar parte de los importantes pagos que se vienen. Pero también porque de ese modo evita una mayor apreciación del peso”, explicó un operador.

Las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en 9388 millones de dólareshttps://t.co/Tk7rq3bSPh pic.twitter.com/Lu63FpB1Q6 — Federico Machado (@fede_machado_b) November 26, 2026

Después de todo, sus reservas netas están aún debajo de los US$10.000 millones.

Por lo pronto, con la adquisición del día, la entidad a cargo de Santiago Bausili ya sumó por esta vía este mes US$405 millones a sus reservas, suma que escala hasta los US$16.383 millones en lo que va del año. Cabe aclarar que en noviembre suele bajar la liquidación de divisas de los exportadores, algo que se nota más ahora que dejaron de ingresar a la plaza local los dólares financieros.

“La jornada fue intensa pero tranquila. Desde el comienzo se observó una demanda moderada y, en un mercado equilibrado, solo sobre el mediodía se hizo sentir un repunte de la demanda que llevó al mayorista hasta los $1600 otra vez y, ya en el último tramo de la rueda, con una demanda algo más firme, la divisa continuó ajustando al alza, alcanzando primero los $1603 y llegando sobre el cierre a un máximo intradiario de $1606, antes de retroceder levemente para finalizar en $1605″, describió Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

Pese a la compra del día las resrevas internacionales cerraron el día en US$48.698 millones, con una disminución de US$50 millones respecto de ayer.