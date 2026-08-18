El Banco Ciudad sumó 120.000 nuevos clientes gracias a su billetera

El Banco Ciudad sumó 120.000 nuevos clientes en 2025, gracias a las más de 600.000 descargas de su billetera digital Buepp, una herramienta que permite integrar pagos, transporte, servicios e inversión.

La novedad fue uno de los datos destacados de su primer Reporte Integrado correspondiente a 2025, que engloba el balance de la entidad y su impacto social, ambiental y de gobernanza.

El informe consigna que la entidad mantuvo durante el año pasado su cuota de mercado en el sistema financiero local, exhibiendo “indicadores de mora significativamente inferiores al promedio del sistema”.

Este desempeño contribuyó a que el banco registrara una ganancia neta de $129.441 millones durante el ejercicio, con un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 7,3%, equivalente a 1,6 veces el promedio del sistema financiero.

El Jefe de Gobierno Jorge Macri anuncia el lanzamiento de créditos hipotecarios. Captura

Además, el reporte resalta la participación del Ciudad en el financiamiento para la vivienda, con desembolsos por $247.343 millones. De las cerca de 2700 hipotecas otorgadas durante el período, el 82% correspondió a viviendas ubicadas en CABA, alcanzando el 21,8% de las operaciones inmobiliarias con garantía hipotecaria de la ciudad a mediados de 2025.

También se destacó el financiamiento destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que alcanzó los $250.000 millones durante el período, con foco en sectores del comercio y los servicios de la Ciudad, que representaron el 53% de la cartera en pesos del Banco.

Otro de los puntos destacados fue el financiamiento de proyectos sustentables, que tuvo entre sus principales destinos la reconversión a GNC de unidades de transporte público de pasajeros de CABA.

El reporte también incluye las acciones de capacitación desarrolladas durante 2025, que alcanzaron a más de 7200 usuarios de la plataforma web del Instituto Pyme y a 280 instituciones mediante talleres presenciales de educación financiera. Estas iniciativas llegaron a más de 15.000 personas, entre jóvenes de 13 a 18 años de escuelas secundarias, universitarios, docentes, adultos mayores y emprendedores.

“En 2025, consolidamos nuestros resultados económicos, acompañamos a los sectores que dinamizan la actividad y volvimos a generar dividendos para el desarrollo de la ciudad”, señaló el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, quien también valoró el rol de la entidad como agente financiero de CABA.

El Reporte Integrado 2025 fue elaborado de acuerdo con los estándares internacionales GRI y SASB e incorpora los lineamientos de la Fundación IFRS (Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera) del Marco de Reporte Integrado.