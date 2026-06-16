El Banco Mundial aprobó la garantía de US$2000 millones para que la Argentina refinancie pagos de deuda

WASHINGTON.- Tal como estaba previsto, el directorio del Banco Mundial (BM) aprobó este martes un paquete de garantías por US$2000 millones destinado a respaldar una operación con la que la Argentina busca refinanciar parte de sus vencimientos de deuda en dólares, negociado en abril pasado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Se espera, además, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorice otros US$550 millones con el mismo fin.

El directorio del Banco Mundial y el de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) destacaron que el paquete de financiamiento —al que calificaron de “innovador”— servirá para apoyar la agenda de reformas de Argentina y “restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital”.

El presidente Javier Milei y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en la sede del organismo en Washington, el 21 de febrero 2025. Presidencia

A esta aprobación por parte del BM —que había sido confirmada a LA NACION por fuentes con conocimiento directo de las negociaciones— se sumará la del BID, cuya reunión de directorio está prevista para este miércoles.

A ese esquema se sumó ahora la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo directorio tratará el tema el 22 de julio y negocia una garantía adicional para la Argentina de entre US$250 millones y US$500 millones.

El combo de garantías por parte de los organismos multilaterales forma parte de una estructura financiera que Caputo negoció desde hace meses para obtener financiamiento por cerca de US$4000 millones, con vencimiento en 2032 y tres años de gracia para el pago de capital e intereses.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Este martes, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, recibió en Washington al viceministro de Economía, José Luis Daza, e hizo una referencia a las garantías del organismo multilateral. “La Argentina logró avances importantes en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sentando las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID“, señaló a través de la red social X.

Nice meeting with @JoseLuisDazaAR, Argentina’s Secretary of Economic Policy.



Argentina has made important progress in restoring macroeconomic stability and set the stage for growth, job creation and poverty alleviation. We discussed how to build on that foundation to mobilize… pic.twitter.com/Hv65tBwBEg — Ilan Goldfajn (@igoldfajn) June 16, 2026

Mediante un comunicado, el BM destacó que la operación “reducirá los costos de financiamiento” de la Argentina, al tiempo que respaldará una “agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”.

El financiamiento combina dos garantías del Grupo Banco Mundial para movilizar hasta US$2000 millones en préstamos comerciales, detalló la nota oficial: una garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía de MIGA.

“En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a la Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública”, señaló el Grupo Banco Mundial.

Las líneas de crédito respaldadas por organismos multilaterales podrían ser a tasas cercanas al 6% —el equipo económico debe negociarlas con los bancos—, un costo considerablemente menor que una emisión soberana tradicional, que exigiría hoy tasas que rondan el 9% anual.

“Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de la Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento”, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, que tiene previsto llegar este miércoles a Buenos Aires, donde se reunirá con Caputo.

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. KENT NISHIMURA - AFP

“Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”, añadió Cordeiro Guerra.

Las garantías de MIGA y del BIRF respaldarán acciones orientadas a “movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para las empresas”.

“El préstamo comercial respaldado tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años”, confirmó el comunicado oficial del organismo, con sede en Washington.

En el informe técnico que acompañó la aprobación de la segunda revisión del programa con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) explicó que el Gobierno está en la etapa final de un acuerdo con bancos internacionales respaldado por garantías de organismos multilaterales.

De acuerdo con las fuentes consultadas por LA NACION, entre las entidades que participan de las conversaciones estarían JP Morgan, Citi, Bank of America y Banco Santander, aunque también podrían incorporarse otros bancos europeos y compañías aseguradoras internacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, en Washington. @igoldfajn

“Esta operación demuestra cómo la innovadora combinación de productos financieros a través de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial puede adaptarse a las necesidades de nuestros países miembros”, señaló, por su parte, Junaid Kamal Ahmad, vicepresidente de Operaciones de MIGA.

“En el caso de la Argentina, la estructura financiera, que aprovecha los balances tanto del BIRF como de MIGA, generará importantes ahorros en el momento en que más se necesitan, al tiempo que atraerá inversiones que mejorarán tanto la calidad de vida como los medios de subsistencia”, agregó.

Lanzada en 2024, la Plataforma de Garantías tiene como objetivo aumentar la emisión anual de garantías del Grupo Banco Mundial a US$20.000 millones para 2030.