Tras el respaldo del Banco Mundial, Luis Caputo sumó una garantía del BID por US$550 millones

WASHINGTON.- Luego del espaldarazo del Banco Mundial (BM) el jueves con el anuncio de un respaldo de US$2000 millones para ayudar a refinanciar una parte de los vencimientos de deuda de la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, logró este viernes el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se comprometió con una garantía de US$550 millones.

“El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) prevé acelerar su respaldo a la Argentina con un financiamiento récord que podría superar los US$7200 millones en 2026. El BID prevé más de US$5000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por US$550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales", señaló el organismo mediante un comunicado.

El anuncio se produjo luego de una reunión que Caputo mantuvo esta mañana con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la Asamblea de Primavera del organismo y el BM, en Washington.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, reunido con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza, en Washington. @igoldfajn

“El Gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, dijo Goldfajn tras la reunión con el ministro.

Las operaciones previstas están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID, señaló el comunicado.

.@the_IDB Group will support Argentina with a record program that could exceed $7.2 billion in 2026 including sovereign guarantees and billions to support private sector investment.



-More than $5 billion in sovereign financing to strengthen fiscal management, modernize tax… pic.twitter.com/NZPjHiSMky — Ilan Goldfajn (@igoldfajn) April 17, 2026

Caputo y el equipo económico diseñaron esta estrategia con organismos multilaterales -a los que podría sumarse una garantía del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)- con el objetivo de conseguir fondos de entidades privadas para cubrir los vencimientos de deuda del 9 de julio, que llegan a US$4300 millones, a tasas más bajas que las que se podrían conseguir en los mercados internacionales y sin tener que usar reservas del Banco Central (BCRA).

Según explicó Caputo ayer a un grupo de periodistas, entre ellos de LA NACION, el Gobierno espera sumar con estas estructuras garantizadas por organismos internacionales unos US$4000 millones en total a una tasa de entre 5,5% y 6,5%.

El ministro de Economía dijo que a eso se agregarían unos US$4000 millones más con las licitaciones con bonos para locales en dólares (2027 y 2028) y otros US$2000 millones con las privatizaciones.

Caputo, quien ayer se reunió con el presidente del BM, Ajay Banga, explicó cómo funciona el mecanismo sellado con el BM, del que aún resta la aprobación del directorio de la entidad,

“Ellos nos proveen el financiamiento con su garantía. Nosotros no salimos al mercado con la garantía del Banco Mundial. Es el Banco Mundial el que organiza todo (...) Ellos buscan los recursos. El monto en este caso son los US$2000 millones que dijimos”, señaló el ministro, que aclaró que no es un pasivo nuevo, sino una refinanciación. Caputo ratificó que tienen el financiamiento para los próximos 12 meses.

Respecto a la tasa de financiamiento, Caputo expresó que “probablemente se ubicaría en torno a entre el 5,5% y 6,5%" a un plazo de seis años, muy por debajo de los niveles actuales del mercado, que rondan el 9% o más en el mismo lapso.

Este jueves, luego del encuentro con Banga, Caputo se reunió con el titular de CAF, Sergio Díaz Granados, pero no hubo un anuncio oficial sobre una posible garantía de la entidad por otros US$500 millones. “Me fue muy bien”, describió el ministro cuando fue consultado por la reunión.

Por su parte, el viceministro de Economía, José Luis Daza, señaló sobre el mecanismo que se suman “todo tipo de inversores institucionales, también aseguradoras, son las grandes instituciones en todo el mundo”, y remarcó que “hubo un interés por tomar este riesgo argentino muchísimo mayor que el que se esperaba”.

“Entonces esto nos permite acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada, y utilizando los organismos internacionales podemos canalizar el interés por la Argentina”, añadió Daza.

En su anuncio de este viernes, el Grupo BID señaló que BID Invest, el brazo para el sector privado, proyecta movilizar inversiones por alrededor de US$2200 millones. “Este plan representa un aumento significativo respecto de 2025, cuando se aprobaron cerca de US$5000 millones”, remarcó.

El programa en apoyo a la Argentina combina respaldo a “reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado”, añadió la nota.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva, en un encuentro en Washington, el miércoles 15 de abril.

En tanto, esta tarde Caputo mantendrá un encuentro formal en Washington con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, luego de que el miércoles el organismo anunciara la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina en abril del año pasado.

La decisión abre el camino para el giro de US$1000 millones pautado para esta etapa del programa, una vez que el board del FMI dé su visto bueno.

El miércoles pasado, Caputo y Georgieva ya habían mantenido un encuentro informal en la sede del organismo.