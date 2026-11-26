El Banco Central (BCRA) modernizó el régimen de inscripción en el registro de proveedores no financieros de crédito buscando adecuar “el marco regulatorio al crecimiento del crédito y a la relevancia que adquirieron estos proveedores dentro del sistema financiero”.

Su directorio, en una jornada en la que resultó aprobada la reforma de su Carta Orgánica en el Congreso, avanzó en una reforma que “fortalece los mecanismos de supervisión, promueve mayores estándares de transparencia y gobernanza y mejora la calidad de la información disponible para el seguimiento de la actividad y protección del usuario financiero”, aseguró la entidad en un comunicado.

El Banco Central modernizó el régimen de inscripción en el registro de proveedores no financieros de crédito.



Más información: https://t.co/7IQogmbSsV — BCRA (@BancoCentral_AR) November 26, 2026

El registro continuará alcanzando a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra, a los proveedores vinculados a entidades financieras y a las emisoras que otorguen financiaciones no comprendidas en la Ley de Tarjetas de Crédito, pero eleva el umbral para los demás proveedores no financieros de crédito, incluidas las mutuales y las cooperativas, al equivalente en pesos a 7 millones de UVA según su último balance anual.

Desde la entidad aseguraron que, con la actualización de ese umbral, que no se modificaba desde 2020, los criterios de inscripción reflejarán de manera más adecuada la dimensión económica de la actividad desarrollada por cada proveedor.

“Ahora el registro abarcará más del 95% del volumen de las financiaciones y de las asistencias actualmente informadas por los proveedores no financieros de crédito en la Central de Deudores del sistema financiero (CENDEU), sin afectar los índices de morosidad, y permitirá concentrar la supervisión en los operadores de mayor incidencia”, destacaron.

La Billeteras pasaron a ser importantes oferentes de crédito

La medida promueve además un tratamiento homogéneo para actividades crediticias equivalentes, incorporando al régimen financiaciones que hasta ahora se encontraban excluidas por su forma de instrumentación comercial. Además, elimina diferencias regulatorias entre los distintos tipos de proveedores no financieros de crédito.

Con el objetivo de fortalecer la protección de los usuarios de servicios financieros, la reforma incorpora también nuevos requisitos de información y antecedentes respecto de los proveedores alcanzados, sus accionistas, autoridades y administradores.

La inscripción en el registro administrado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) pasará a ser obligatoria para quienes cumplan las condiciones establecidas en la normativa y quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Los proveedores actualmente registrados y aquellos que deban incorporarse dispondrán de 90 días corridos, contados desde que se encuentre disponible el aplicativo actualizado, para presentar la documentación o completar la solicitud.

El esquema prevé una implementación gradual, de modo que la transición se realice durante 2027 y sin afectar el desenvolvimiento habitual de la actividad. El objetivo, aseguran, es ir hacia “una supervisión más efectiva, sustentada en información de mayor calidad y en estándares más exigentes de transparencia y gobernanza”.