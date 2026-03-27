El BCRA bajará los encajes desde abril para darle impulso a la actividad económica

El Banco Central (BCRA) resolvió no prorrogar la suba de encajes que había dispuesto de manera excepcional en agosto, en la antesala de las últimas elecciones, con el objetivo de contener la demanda de dólares. Esa medida, que había sido extendida hasta fines de marzo, dejará de regir desde abril.

El incremento original había sido de cinco puntos porcentuales y podía integrarse en su totalidad con títulos públicos. Además, se había establecido la obligación de cumplir con el requisito al 100% de forma diaria, lo que llevó el nivel de inmovilización de pesos al punto más alto en tres décadas. La disposición fue formalizada mediante la Comunicación “A” 8302 y luego prorrogada por la “A” 8355 en noviembre.

En ese contexto, las tasas de interés —ya inestables— registraron un fuerte salto. El efecto inmediato fue el freno del crédito en pesos al sector privado, que había sido uno de los motores de la recuperación económica en la primera mitad de 2025. Meses después, también se reflejó en un aumento de la morosidad.

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Ahora, el directorio de la entidad que conduce Santiago Bausili —y que recientemente sumó al economista Martín Vauthier en reemplazo de Federico Furiase— decidió que ese requisito deje de ser exigible desde abril.

Desde el Banco Central enmarcan la medida dentro de un proceso de normalización, en un escenario de mayor distensión financiera. En términos monetarios, sostienen que el impacto será neutro, ya que la reducción afecta a encajes constituidos en especie, por lo que —al menos en teoría— no implicará ni expansión ni contracción de pesos en circulación.

De todos modos, la decisión podría tener efectos sobre la rentabilidad de las cuentas a la vista, así como sobre las billeteras digitales y los fondos comunes de inversión money market, que dependen en parte de estos instrumentos. “Apunta a consolidar la baja de tasas ya vista”, señaló un analista del mercado.

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Desde el miércoles 1° de abril, la exigencia de encajes para los depósitos a la vista —es decir, dinero de disponibilidad inmediata— se ubicará en el 45%. En términos prácticos, de cada $100 captados, los bancos podrán destinar $55 a préstamos u otros negocios.

Hasta ahora, ese margen era menor: $50 por cada $100, lo que abre la puerta a una eventual recuperación del crédito en pesos. En los últimos seis meses, el stock de financiamiento al sector privado había registrado una caída real del 10%.

El esquema establece que ese 45% podrá integrarse en un 31,5% en efectivo y un 13,5% en títulos públicos en pesos, lo que busca moderar el costo financiero para las entidades.

En paralelo, para las administradoras de fondos comunes de inversión y las operaciones de caución, la exigencia de encajes se reducirá del 45% al 40%, en línea con el mismo criterio de flexibilización.