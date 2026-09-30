El BCRA hizo hoy la mayor compra de reservas en más de dos meses

El Banco Central (BCRA) hizo hoy la mayor compra de dólares de los últimos dos meses, pero sus reservas internacionales alcanzaron el menor nivel desde el 1° de julio , tras caer en US$1392 millones durante la jornada (quedaron en US$46.090 millones), afectadas por los movimientos de encajes característicos de cada fin de mes.

La entidad se alzó con US$160 millones —la mayor suma desde los US$345 millones que obtuvo por intervenciones el 24 de julio— en una rueda en la que se operaron de contado US$1033,6 millones, el volumen más elevado desde marzo del 2025 en la previa de la modificación en el esquema cambiario.

De este modo sumó US$230 millones en apenas dos jornadas, casi el 49% del total embolsado en el mes, lo que - para algunos analistas- podría estar anticipando un cambio de tendencia en el mercado.

“El fin de mes puede estar jugando a favor, aunque por otro lado sabemos que el BCRA comienza a dejar atrás el peor mes estacional para esta materia. Por eso entendemos que comenzaría gradualmente a elevar el ritmo de compras diarias, lo cual podría ayudar a distender un poco la tensión del mercado de los bonos en moneda dura”, habían advertido desde Delphos Investment por la mañana.

“Hoy se quedó con un monto equivalente al 15,5% de lo negociado en el MLC y muy por encima del promedio de compras por día del mes, que fue de US$21,5 millones”, hizo notar el economista Javier Giordano, de CFA, en alusión a lo ocurrido en la rueda del día.

De este modo, logró acumular a lo largo de septiembre adquisiciones por US$473 millones, cifra que constituye la menor para un mes desde que, a comienzos de año, lanzara el programa de acumulación de reservas, por el que ya sumó US$14.568 millones. Además, resulta inferior en un 38,6% a los US$770 millones que juntó mediante intervenciones en agosto.

Es un dato que sorprende, ya que durante el mes que termina hoy, por el denominado Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), “se cursaron en total operaciones por US$14.080 millones; es decir, se registró un volumen 31% superior al negociado durante agosto”, hizo notar Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios, en su informe del día.

Son todos datos que confirman que, si la compra de dólares por parte del BCRA fue menor, es solo porque la demanda del billete fue mayor, dejándole menos espacio para intervenir, dado que busca evitar sumarle presión a su precio.

La fuerte compra se vio facilitada por el nivel sostenido que volvió a mostrar la oferta de divisas, algo que se hizo notar en el retroceso de $5 —de $1522 a $1517— con que terminó transándose el dólar mayorista, que cerró el mes con un avance de solo 0,56%. Esto vuelve a dejar a la vista una apreciación, ya que se descuenta que la inflación del mes más que triplicará este porcentaje.

16% por debajo del nivel de equilibrio.. Compumar

Además, la divisa acumula en el año un alza de apenas 4,26%, lo que explica que en ese lapso el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que elabora el BCRA se haya hundido de 94,3 a 85,1 puntos, una evolución que ayuda a explicar la carestía local en dólares.

Con la baja del día, el tipo de cambio marcó su tercera caída consecutiva, lo que hace menos entendible que el Gobierno haya dilapidado ahorros en dólares 72 horas atrás para evitar que subiera un peso más, cuando su tenencia de divisas en esa moneda —pensada para atender pagos de deuda— cayó a US$1409 millones en los últimos días, para mostrar su menor nivel desde junio.