El BCRA volvió a reducir fuerte su exposición al dólar futuro en octubre

escuchar

La denominada “calma cambiaria” que se había instalado en el mercado luego de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía -y en medio de la implementación del dólar soja- le permitió al Banco Central (BCRA) reducir su exposición en el mercado de futuros cambiarios en un equivalente a US$1800 millones durante octubre, según los datos conocidos en las últimas horas.

El total de la posición abierta (contratos vendidos) de la entidad quedó reducida al equivalente a US$1340 millones al concluir el pasado mes, cifra 16,2% inferior incluso a la que se había estimado en el mercado, según dejó a la vista al actualizar los datos de su balance.

“Muestra una disminución en US$1800 millones con respecto al cierre de septiembre y de US$2300 millones en relación con un año atrás. Los nuevos datos confirman que la entidad ganó algo de poder de fuego en el último mes para tratar de mantener medianamente controladas, al menos por esta vía, las expectativas devaluatorias porque la suma entre las reservas netas y el margen legal que posee para vender futuros cerró por debajo de los US$14.000 millones, el mayor monto desde agosto de 2021″, hizo notar hoy Tobías Pejkovich, economista de Facimex Valores.

“La cifra resultó algo menor a lo esperado y permitió al BCRA empezar noviembre con el 85% de su poder de fuego en futuros `disponible’ y menos expuesto, por este lado, ante un el riesgo de salto devaluatorio”, coincide su colega Andrés Reschini, de F2 Soluciones Finacieras, quien reconoce que la presión sobre los futuros del tipo de cambio han disminuído drásticamente.

Algo de alivio...

“El interés abierto (IA) en futuros, sumando las transacciones cursadas por el Matbarofex y el Rofex hasta ayer, totalizaba el equivalente a US$5005,6 millones vs. 8075 millones para misma fecha de 2021 y 7350 millones para 2020. Las perspectivas hoy no son mejores que en esos dos años en cuestión, pero debido a que han logrado que cada vez menor parte de la economía esté vinculada al tipo de cambio oficial, pareciera que el BCRA no va a necesitar intervenir en la medida que lo hacía hasta la llegada de Massa”, detalla Reschini.

Aun así, no se priva de advertir que -como está a la vista por la persistente sangría de reservas- “el esquema sigue siendo muy frágil”.

Pejkovich concuerda con este último juicio de valor, en especial porque mientras el BCRA bajó su exposición al riesgo cambiario del Estado Nacional se incrementó sostenidamente. “La suma de la posición vendida del BCRA en futuros y el stock de bonos dólar link y Duales emitidos por el sector Público Nacional alcanzó el equivalente a los US$22.000 millones, con lo que no solo se encuentra en niveles históricamente elevados, sino que siguió aumentando este mes por el nuevo canje de deuda”, detalla.

De esta manera, parte del retroceso verificado en el nivel de exposición del ente monetario a los futuros (que había llegado a rondar los US$9000 millones en medio de la última crisis de gabinete) puede estar vinculado a la posibilidad que encontraron algunos inversores y empresas de tomar esa misma cobertura pero suscribiendo papeles del Gobierno.

Un día más tranquilo en la plaza oficial

El dato se conoció en una jornada en la que el BCRA logró concretar otra minirecompra de reservas en el mercado, al quedarse con US$3 millones de los US$274,305 millones operados de contado por la plaza oficial, algo que solo le permite reducir marginalmente a unos US$966 millones la pérdida de reservas propias en lo que va del mes por intervenciones del mercado.

La segunda adquisición consecutiva, cuarta de a “puchitos” en lo que va del mes, se dio en otra rueda en la que los operadores notaron una “mayor presencia de la oferta exportadora” y en cuyo transcurso la entidad validó un aumento de $0,33 centavos en el dólar mayorista vendedor que cerró el día a $164,84 por unidad. Eso eleva a su vez la devaluación oficial del peso en lo que va del mes al 5,1% y al 60,5% en lo que va del año.

Temas Comunidad de Negocios