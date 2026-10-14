Jetsmart Chile obtuvo la novena libertad del aire y sumará más vuelos a Brasil

La aerolínea de bandera chilena Jetsmart, que pertenece al fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, fue autorizada a operar vuelos de cabotaje en la Argentina (con su empresa en ese país) y a ampliar sus operaciones internacionales, con derechos de tráfico de hasta la llamada novena libertad del aire.

La autorización quedó formalizada mediante la Disposición 27/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada hoy en el Boletín Oficial. La norma habilita a la empresa a explotar servicios regulares de transporte aéreo interno e internacional de pasajeros y cargas, en forma combinada, con derechos de tráfico de tercera a novena libertad.

La novena libertad del aire permite que una aerolínea de un país opere vuelos comerciales entre dos puntos de otro país, sin que el servicio tenga que comenzar o terminar en su país de origen. La disposición también contempla la operación de cabotaje, aunque no implica que la compañía vaya a incorporar de inmediato nuevas rutas domésticas.

Según informó la subsecretaria de Transporte Aéreo en un comunicado, la aerolínea prevé sumar vuelos que conecten Santiago de Chile con Río de Janeiro y Florianópolis, con escala en el Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, Jetsmart Chile opera las rutas Aeroparque-Santiago de Chile, Mendoza-Santiago de Chile y Santiago de Chile-Mendoza-Río de Janeiro.

“Esta autorización para operar servicios aéreos con derechos de tráfico ampliados continúa profundizando el proceso de apertura de cielos en la Argentina y amplía las posibilidades de crecimiento de Jetsmart en Sudamérica. La resolución formaliza la actualización de la designación de Jetsmart Chile como operador autorizado para operar quintas y novenas libertades del aire, en el marco y en los términos del último acuerdo bilateral celebrado entre la Argentina y Chile. Este paso da continuidad a los avances regulatorios que han impulsado ambos países, que habilitan nuevas oportunidades para seguir ampliando la conectividad entre la Argentina, Chile y la región”, señalaron desde la compañía.

La autorización se conoce después del plan de expansión que Jetsmart anunció en junio. En ese momento, la compañía informó que incorporaría 10 aviones Airbus A321 a su operación en el país, con una inversión superior a los US$550 millones, para alcanzar una flota de 23 aeronaves hacia enero de 2027. Según el cronograma anunciado entonces, llegaría a 19 aviones en diciembre. Actualmente tiene 17.

Según las estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en septiembre Jetsmart transportó 442.347 pasajeros de cabotaje y concentró el 31% del mercado, frente al 23% que tenía en el mismo mes de 2025. Aerolíneas Argentinas lideró con el 66%, mientras que Andes representó el 3,1%. Flybondi, que un año antes tenía el 16% del mercado, no registró pasajeros de cabotaje en septiembre.

En tanto, en lo que es vuelos internacionales, Jetsmart Group transportó a 97.924 pasajeros y concentró un 7,53% de ese mercado, frente al 5,71% que tenía en septiembre de 2025. Latam quedó primera con el 20,02%, mientras que Aerolíneas Argentinas representó el 16,97%, seguida de Copa (8,54%) y Gol (8,24%).

La disposición se apoya en el Memorando de Entendimiento firmado por las autoridades aeronáuticas de la Argentina y Chile el 23 de abril de 2024, que amplió las posibilidades de operación de las aerolíneas de ambos países. La norma señala que la empresa cumplió con los requisitos legales y administrativos para prestar los servicios solicitados y que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió un dictamen favorable.

La medida se inscribe en la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno, que busca ampliar la competencia y facilitar la incorporación de operadores y rutas al mercado aerocomercial.