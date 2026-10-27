El CEO de Telecom defendió la consolidación del sector y anunció inversiones por US$1400 millones para 2027

Tras la compra de Telefónica y el acuerdo con Metrotel para ceder parte de sus clientes y activos, el CEO de Telecom, Roberto Nobile, defendió hoy la consolidación del mercado de las telecomunicaciones como una de las principales herramientas para sostener las inversiones que requiere el sector. En ese contexto, anticipó que la compañía prevé desembolsar US$1400 millones en 2027.

“Si tengo que hablar de tres palancas para seguir invirtiendo, una es la consolidación, que se vio en toda América Latina y en todo el mundo. Tener escala genera capacidad de inversión y capacidad evolutiva”, afirmó el ejecutivo durante las Jornadas Internacionales 2026, en un panel que compartió con los principales referentes de la industria.

Las declaraciones se producen después de que Telecom adquiriera Telefónica de Argentina, una operación cuya aprobación fue condicionada por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). El organismo exigió que la empresa se desprendiera de unos seis millones de clientes de telefonía móvil y alrededor de 200.000 de internet fija, además de determinados activos y derechos de uso del espectro radioeléctrico, para evitar una concentración excesiva del mercado.

En septiembre, la ANC aprobó a Metrotel como adquirente de esos clientes y, este mes, Telecom aceptó una oferta de US$450 millones de esa compañía para avanzar con la transferencia. Los usuarios de telefonía móvil pasarán a ser atendidos bajo la marca Tuenti.

Además de la consolidación, Nobile identificó otras dos condiciones necesarias para sostener las inversiones: el aprovechamiento de la inteligencia artificial (IA) para mejorar la productividad y generar nuevos negocios, y un marco regulatorio simple, previsible y con una visión de largo plazo.

En cuanto a la IA, sostuvo que las empresas de telecomunicaciones no deberían limitarse a proporcionar la conectividad necesaria para su funcionamiento, sino que también podrían participar de los ingresos que genere esta tecnología.

En ese sentido, mencionó las oportunidades que ofrecen los modelos de inteligencia artificial de código abierto (open source), que permiten resolver gran parte de las necesidades a un costo menor, y destacó la infraestructura y capilaridad de los operadores para desarrollar nuevos servicios. Telecom cuenta actualmente con 13 centros de datos (data centers), que podrían aprovecharse para participar de estos negocios.

Generar nuevos ingresos

Nobile también se refirió a uno de los principales desafíos que enfrenta la industria: cómo generar nuevos ingresos a partir de las inversiones en infraestructura en un contexto en el que el consumo de datos crece, pero no necesariamente se traduce en una mayor facturación para los operadores.

“Cuando arrancamos con el video, fue consumiendo capacidad, pero la realidad es que seguimos vendiendo más megas al mismo precio. Aumentó el consumo, pero no los ingresos. Estamos ante una tormenta perfecta”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que la evolución hacia las redes 5G Standalone, que funcionan de manera independiente de la infraestructura 4G, permitirá ofrecer servicios diferenciados según las necesidades de cada cliente. Sin embargo, señaló que el desafío será encontrar empresas dispuestas a pagar por esas prestaciones.

“Estamos implementando 5G, pero el verdadero jugo está en 5G Standalone. La cuestión es cómo escalar para que toda la red tenga esa tecnología y poder generar servicios distintos para requerimientos distintos. Tenemos la oferta, falta desarrollar la demanda y que estén dispuestos a pagar por ella”, explicó, y según detalló, Personal ya está probando esta tecnología, tiene un nodo conectado y avanza en su escalamiento.

Entre las oportunidades, mencionó el desarrollo de soluciones para sectores como la minería y la seguridad, que podrían requerir capacidades específicas de conectividad mediante tecnologías como el network slicing, que permite dividir virtualmente una red para ofrecer diferentes niveles de servicio.

El ejecutivo también planteó la necesidad de encontrar mecanismos para que las grandes compañías tecnológicas, conocidas como hiperescaladores, participen del financiamiento de la infraestructura que utilizan sus servicios. “No quiero volver a la discusión del fair share, pero ¿cómo hacemos para que los hiperescaladores participen de la inversión?”, se preguntó, en referencia al debate internacional sobre la contribución de las grandes plataformas digitales al despliegue de redes.

Para Nobile, la consolidación puede contribuir a afrontar estos desafíos, aunque advirtió que no necesariamente será suficiente. “¿Alcanza con la escala? Puede ser, pero requiere un poco más”, sostuvo.

El reclamo por el espectro

Nobile también cuestionó la “mirada fiscalista” que, según sostuvo, predomina en la regulación del espectro radioeléctrico en muchos países y pidió que se lo considere una herramienta para impulsar la digitalización y el crecimiento económico.

“Los reguladores tienen que ver el espectro como un habilitador de la economía digital, como una herramienta de creación de PBI y no como un lugar donde buscar recaudación. En muchos países hay una mirada fiscalista y no de generación de valor”, afirmó.

En ese sentido, destacó el caso de Brasil, que, según señaló, ya alcanzó una cobertura de 5G del 74%, mientras que la Argentina se encuentra más rezagada, en parte porque comenzó a desplegar esta tecnología tres años después.

El ejecutivo reclamó un plan de asignación de espectro de largo plazo, que permita a las compañías contar con previsibilidad para invertir y ampliar la capacidad de sus redes. “No hay que retacear el espectro, porque es la forma de generar más capacidad y más digitalización en el país”, sostuvo. Y agregó que las decisiones regulatorias también deben contemplar la estructura del mercado de telecomunicaciones.

En la misma línea, el CEO de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, Julio Carlos Porras Zadik, planteó la necesidad de reducir las trabas regulatorias y la carga impositiva para que las empresas puedan destinar más recursos al despliegue de infraestructura.

En ese sentido, identificó tres medidas: simplificar los permisos para instalar redes mediante un contrato único y una ventanilla única; eliminar tasas para liberar recursos destinados a inversiones; y evitar que la asignación de espectro radioeléctrico se utilice como una herramienta de recaudación. “El objetivo tiene que ser convertir cualquier disponibilidad de capital en infraestructura”, sostuvo.

Internet satelital

Otro de los temas que se abordaron durante el encuentro fue el avance de los servicios de internet satelital y las condiciones en las que competirán con los operadores tradicionales.

Porras Zadik sostuvo que los servicios satelitales no deben ser vistos necesariamente como competidores directos, sino como una tecnología complementaria, aunque advirtió sobre la necesidad de establecer condiciones regulatorias equitativas.

En ese sentido, mencionó el caso de Starlink, que, según indicó, cuenta con unos 13 millones de clientes, y destacó que su estructura de costos y obligaciones es diferente a la de los operadores tradicionales. “No pagan tasas municipales, no tienen que incurrir en permisos de obra ni enfrentan el robo de cobre. No lo digo como un reproche, son las condiciones”, afirmó.

Por eso, planteó que la complementariedad entre ambas tecnologías debe estar acompañada por reglas equitativas, especialmente en lo referido al acceso al espectro radioeléctrico. “Para que haya complementariedad, tiene que haber condiciones justas en materia de espectro. Van a necesitar espectro y tiene que ser justo respecto de lo que hemos pagado nosotros. Las obligaciones tienen que ser simétricas”, concluyó.