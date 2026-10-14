Comienza en los próximos días el traspaso de clientes de Movistar a Tuenti

Telecom Argentina informó hoy que su directorio aceptó la oferta de Metrotel, que propuso pagar US$450 millones por una cartera de clientes y activos que la compañía deberá ceder para obtener la aprobación definitiva de la compra de Telefónica. La operación incluye alrededor de seis millones de usuarios de telefonía móvil y unos 200.000 clientes de internet fija.

Según fuentes de Telecom, el traspaso será paulatino y comenzará en los próximos días. En principio, los clientes que pasarán de compañía recibirán una comunicación de Movistar y luego de Tuenti, la marca que usará Metrotel.

De acuerdo con el hecho relevante que presentó Telecom ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), además de los clientes, por los US$450 millones Metrotel adquirirá derechos de uso del espectro radioeléctrico y de determinada infraestructura física.

Entre los activos incluidos figuran el core de la red y los componentes de la red de fibra óptica hasta el hogar desplegada en la ciudad de Buenos Aires. El acuerdo también contempla la transferencia de la posición contractual de determinados contratos necesarios para el desarrollo del negocio.

Además, las compañías celebrarán un acuerdo marco de compartición de infraestructura, que incluirá, entre otros puntos, convenios de ran sharing —uso compartido de redes de acceso radioeléctrico—, roaming y coubicación de infraestructura pasiva. También se prevé la prestación de servicios transitorios a Metrotel y la firma de un acuerdo para el uso de la marca Tuenti en la Argentina.

Telecom había pagado US$1245 millones por Telefónica, que tenía alrededor de 20 millones de clientes a través de Movistar, su marca de telefonía móvil y banda ancha.

Con la aceptación de la oferta, las empresas deberán presentar el acuerdo definitivo ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), un paso formal para instrumentar la operación. El organismo ya había aprobado a Metrotel como adquirente de los activos y clientes que Telecom debe ceder.

Según fuentes al tanto del proceso, el reciente cambio de accionistas de Metrotel no altera lo resuelto por la autoridad de competencia, dado que los nuevos compradores no tendrían participación en el mercado argentino de telefonía móvil.

El viernes pasado se conoció que el 51% de Metrotel pasó a manos de Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, dos empresarios vinculados al mundo de las finanzas. La adquisición se concretó a través de Nippur Fiber Holding.

El 49% restante también cambió de manos: los fondos de inversión estadounidenses Blackstone y Riverwood Capital se desprendieron de sus participaciones. El comprador fue Beacon, cuyo principal accionista individual es Ralph Booth, con el 49%.

Booth preside Booth American Company, una firma de inversión privada especializada en banda ancha, medios y telecomunicaciones. A lo largo de su trayectoria, impulsó compañías en Estados Unidos, Europa y América del Sur. En 1989 creó una división europea para prestar servicios de banda ancha en el Reino Unido y, junto con Goldman Sachs, fundó European Cable Capital Partner, accionista de Diamond Cable Communications, hoy Virgin Media, uno de los principales proveedores de banda ancha británicos.

La apuesta de Blaquier y Caputo es posicionar a Metrotel como un nuevo actor en el mercado de las telecomunicaciones argentino. Hasta ahora, la compañía operaba con una red propia de fibra óptica y una cartera de clientes orientada principalmente a grandes empresas y usuarios corporativos.

Con la incorporación de los clientes provenientes de Telecom, el negocio móvil continuará bajo la marca Tuenti, que busca consolidarse como el tercer jugador del mercado. Metrotel aportará la infraestructura y los servicios necesarios para sostener la operación. La oferta contempla, además, unos 200.000 clientes de internet fija.

Más allá del cambio accionario, la gestión de la compañía continuará en manos de su actual CEO, Sebastián Bardengo, quien ocupa el cargo desde 2023. Entre 2017 y 2022, Bardengo se desempeñó como presidente del directorio de Cablevisión Holding y como integrante del directorio y del comité ejecutivo de Telecom Argentina.