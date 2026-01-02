El Congreso de los Estados Unidos analizó la ayuda financiera a la Argentina y advirtió sobre riesgos de deuda

El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de los Estados Unidos publicó un informe sobre el swap por US$20.000 millones que la administración de Donald Trump le otorgó a la Argentina. El documento destaca las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei, pero plantea dudas sobre el cumplimiento de los futuros pagos de deuda y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El CRS es un instituto de investigación que proporciona análisis sobre todos los asuntos relevantes para la formulación de políticas en Estados Unidos. En este sentido, el informe fechado el 30 de diciembre también plantea distintos cursos de acción que podría tomar el Congreso estadounidense frente a la ayuda definida por el Ejecutivo.

El estudio recuerda que la Argentina ha defaulteado su deuda varias veces desde 1816 y ha estado bajo un programa de asistencia financiera del FMI durante más de la mitad de los años en que ha sido miembro de la organización. Además, señala que, aunque el swap de US$20.000 millones fue presentado como una medida para fortalecer la estabilidad financiera del país, persisten riesgos significativos.

Entre ellos destacan la elevada inflación, la incertidumbre política y la dificultad de cumplir con las obligaciones externas sin recurrir nuevamente al financiamiento internacional. El CRS advierte que, pese a las reformas recientes, el historial de incumplimientos de la Argentina podría complicar futuros pagos de deuda, generando presión sobre la relación con el FMI y el Congreso estadounidense, que supervisa la asistencia internacional.

El informe también analiza el acuerdo de la Argentina con el FMI, recordando que el país aún mantiene compromisos pendientes bajo el programa vigente. Los analistas advierten que el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias será clave para que la asistencia estadounidense tenga efecto positivo. En este sentido, se subraya que cualquier retraso o incumplimiento podría obligar al Congreso a revisar o condicionar la ayuda, generando un debate político sobre la continuidad del respaldo financiero.

El CRS destaca que la situación económica de la Argentina sigue siendo compleja: la inflación se mantiene alta, el crecimiento es incierto y la deuda externa sigue siendo una carga significativa. Por eso, aunque las reformas impulsadas por la administración de Milei muestran avances, el informe enfatiza que el futuro del país dependerá tanto de la implementación de políticas sostenibles como del apoyo externo, incluyendo la relación con el FMI y la supervisión del Congreso estadounidense.

Javier Milei se ha convertido en un aliado de Donald Trump en la región. Getty Images

El informe también plantea que el Congreso de los Estados Unidos podría monitorear de cerca el uso de los fondos para asegurarse de que se destinen a fortalecer la estabilidad financiera y no a cubrir déficits fiscales sin control, establecer condiciones adicionales para futuros desembolsos vinculadas al cumplimiento de las metas fiscales y económicas acordadas con el FMI, o incluso revisar o suspender la asistencia en caso de incumplimiento significativo de los compromisos de pago de deuda o de retrocesos en las reformas estructurales.

El CRS subraya que estas decisiones tendrán un fuerte componente político, ya que implican equilibrar la estabilidad de un socio económico clave en la región con la supervisión prudente de los recursos públicos estadounidenses.

En ese marco, el CRS advierte que, si bien la asistencia estadounidense representa un alivio financiero relevante, los riesgos económicos de la Argentina siguen siendo elevados. Según el informe, el impacto real de la ayuda dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener las reformas en marcha, cumplir con los compromisos asumidos con el FMI y avanzar en un esquema macroeconómico que reduzca la dependencia del financiamiento externo. Para los analistas del Congreso, estos factores serán determinantes a la hora de evaluar la continuidad y las condiciones del respaldo de los Estados Unidos en los próximos meses.