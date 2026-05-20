El mito de la moneda en el router: por qué el truco más viral de la red podría ser el peor enemigo de tu Wi-Fi

Una de las mayores preocupaciones de las personas que trabajan en sus casas es que se corte la conexión a internet. A veces el problema es particular y otras general, pero la mayoría prueba todas las opciones posibles para solucionarlo por su cuenta, desde cambiar de lugar el módem hasta apagar y prenderlo. Entre algunos de los trucos que se viralizaron está el de poner una moneda sobre el router para mejorar su señal. Si bien a primera vista podría parecer una opción sencilla y efectiva, lo cierto es que no solo carece de evidencia científica, sino que podría arruinar por completo el Wi-Fi.

Perder la conexión en medio de una reunión virtual de trabajo o justo antes de enviar un examen o en medio de una larga noche de estudio es uno de los mayores miedos de una persona. En estas situaciones, la desesperación es tal que intentan todas las opciones para reanudarla. En este contexto se popularizó la idea de acercar una moneda metálica al router para mejorar la señal de Wi-Fi. De hecho, quienes la impulsan sostienen, entre otras cosas, que el peso adicional de la moneda le da firmeza al dispositivo cuando este resulta demasiado liviano o sufre la tensión de los cables. Pero la realidad es que esto no es así y, de hecho, genera el efecto contrario.

Poner una moneda sobre el módem puede dañar el dispositivo (imagen ilustrativa generada con IA)

Los enrutadores modernos poseen rejillas de ventilación diseñadas para disipar el calor generado durante el funcionamiento constante. Al colocar una moneda u otros objetos metálicos sobre estas ranuras, se obstruye el flujo de aire. Si el equipo se sobrecalienta, cae el rendimiento y disminuye drásticamente la vida útil del hardware.

Los especialistas remarcan que el uso de metales sobre componentes electrónicos sensibles suele ser contraproducente por la sensibilidad de las antenas internas del router a las alteraciones del campo electromagnético en sus proximidades inmediatas.

Es importante que el módem esté bien ubicado y lejos de objetos que puedan obstruirlo Shutterstock - Shutterstock

Por eso es de vital importancia prestarle especial atención a la ubicación del router, que debe ser elevada, y disponer de un espacio libre a su alrededor sin objetos como microondas, teléfonos inalámbricos, paredes gruesas, placares metálicos o equipos con muchos cables cercanos, ya que pueden generar interferencias. Asimismo, si el dispositivo tiene antenas, se sugiere orientarlas hacia distintas direcciones para cubrir mejor el espacio.

Además de la posición, también es recomendable reiniciar el router cada pocos días o semanalmente. Para hacerlo, hay que apagarlo y encenderlo luego de 20 o 30 segundos. Esto mejora su rendimiento, puesto que libera memoria y reasigna canales. También se sugiere actualizarlo ingresando a la configuración del dispositivo, ya que esta acción mejora la estabilidad y la seguridad.

Hay varias cosas que se pueden hacer para tener una mejor señal de Wi-Fi Shutterstock

Por otro lado, si el router es dual-band, es mejor usar la banda de 5 GHz en las habitaciones que estén más cercanas al módem, puesto que aunque no llega tan lejos, sí es más veloz. A la de 2,4 GHz se sugiere usarla con dispositivos lejanos o que no necesiten tanta velocidad de navegación, como puede ser el caso de un smart TV.

Adicionalmente, muchas veces sucede que en un mismo espacio hay varios dospositivos conectados a la misma red. Para garantizar un mejor funcionamiento, se sugiere, si es posible, conectar la computadora, el televisor o la consola fija a un cable Ethernet para liberar el Wi‑Fi. De esta manera, el resto de los dispositivos podrán navegar de forma más veloz.