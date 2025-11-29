El Tesoro de Estados Unidos confirmó que el Banco Central activó el swap en octubre por US$2541 millones

Los días de volatilidad financiera previos a la elección de octubre quedaron atrás, pero no así una de las determinaciones que adoptó el Gobierno en esos días. Una de ellas el swap que acordó con Estados Unidos. Precisamente, el Tesoro de ese país confirmó que el Banco Central activó ese mecanismo, por unos US$2541 millones.

“En octubre de 2025, el Tesoro de Estados Unidos, actuando a través del Fondo de Estabilización, y el Banco Central de la República Argentina cambiaron pesos por US$2,5 mil millones”, informó la administración de Donald Trump.

El documento publicado por el Tesoro estadounidense especificó que esa cifra exacta llega a los US$2541 millones. En las semanas anteriores, distintas consultoras económicas argentinas habían realizado estimaciones basadas en datos del BCRA sobre hasta qué número iba a llegar esa primera activación del swap. La estimaban entre US$2500 millones y US$2700 millones.

Informe del Tesoro de Estados Unidos

El Tesoro estadounidense también especificó que la administración de Trump le vendió a la de Javier Milei 641 millones de derechos especiales de giro, también conocidos como DEG (la moneda que emite el Fondo Monetario Internacional), a cambio de US$872 millones.

En la primera semana de noviembre, el Gobierno le pagó unos US$800 millones al FMI, que incluyó una transferencia de 585 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), según publicó LA NACION.

De acuerdo a datos del FMI citados por la agencia Bloomberg, la Argentina aumentó su tenencia de DEG en 640,8 millones de DEG (equivalente a unos US$900 millones), mismo monto en el que se redujeron las tenencias de Estados Unidos, lo que en ese momento había alimentado las presunciones de una activación del swap.

Intercambio de monedas

Un swap es un intercambio de monedas, que permite, en este caso al BCRA, recibir dólares a cambio de pesos. En caso de activarlo (usar los dólares), el Central pagaría una tasa de interés determinada. Esta última no fue informada. Ese es uno de los detalles que faltan conocer sobre la implementación de este acuerdo.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central captura

Días atrás, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se excusó por no haber informado sobre la activación del nuevo swap de monedas pactado con el Tesoro estadounidense. Explicó que no lo hizo, para “respetar las cláusulas de confidencialidad” del acuerdo. “Los movimientos no se reportan porque te arbitra el mercado. Es prudencial”, señaló, antes de relativizar la posibilidad de que se active otro tramo del swap en adelante.

El informe del Tesoro de Estados Unidos no especifica las fechas del momento en que el BCRA activó el swap. Tampoco indica qué ganancia obtuvo la administración de Trump a través de esta operación.

“Ya lo teníamos confirmado con el balance del BCRA, pero esta fue como la última confirmación”, analizó el economista Gabriel Caamaño sobre la publicación del informe del Tesoro de Estados Unidos.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, de Eco Go, coincidió y analizó su utilización. “Permitió llegar a las elecciones sin ningún sobresalto y el costo no fue enorme”, dijo. Además, recordó que el swap sigue disponible, dado que fue firmado por US$20.000 millones. Entonces, eventualmente la Argentina podría utilizarlo en otras ocasiones. “Es un seguro que Estados Unidos te salga a cubrir y ahí hay una línea de crédito para el país, que es importante”, concluyó.