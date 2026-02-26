El crédito bancario en dólares vuelve a crecer y marca récords

Los bancos locales ya tienen desembolsados en la economía argentina créditos en dólares por más de US$20.000 millones, una cifra récord.

El stock de ese tipo de financiamiento al sector privado tocó hace una semana un “pico” de US$20.054 millones y crece un 8% en lo que va del año. Pero además vale recordar que estaba en torno a los US$3600 millones cuando se inició la gestión Milei. Esto quiere decir que esta oferta de dinero efectivizada se multiplicó por más de 5,5 veces en 26 meses.

El nuevo máximo es 20,7% mayor que el récord de US$16.616 millones que los préstamos en esta moneda habían alcanzado en mayo de 2018, a casi dos años y medio de haberse removido el cepo (cuando recién se iniciaba la corrida cambiaria que signaría la suerte de la administración Macri).

En lo que va del año, el crédito en moneda extranjera mantiene una dinámica que parece haberse potenciado tras la tranquilidad cambiaria que se reinstaló luego de las últimas elecciones de medio término: creció en US$1168 millones en enero y se expande en otros US$293 millones en lo que va de febrero, al menos hasta el lunes pasado (último dato oficial).

Este mes, el crecimiento está apoyado en la expansión por US$330 millones que muestra la línea vinculada al descuento de documentos, ligada a la prefinanciación de las operaciones de comercio exterior que realizan las empresas locales.

Pero también incidió el financiamiento de consumos pactados con tarjetas que realizan los argentinos que vacacionaron en el exterior o hacen compras fuera del país (las llamadas “importaciones hormiga”), que viene de marcar también un “pico” al final de enero (orilló los US$870 millones) y parece destinado a marcar otro más cuando se conozca el saldo final de este mes.

y con espacio para crecer más

“La demanda de estos créditos, contrariamente a lo que sucede con los que ofrecemos en pesos, sigue muy firme. Tiene que ver con el cambio de perfil de la economía, en la que ganaron protagonismo los rubros y empresas más ligados a la generación de dólares, y lo fueron perdiendo las empresas y actividades más vinculadas con la demanda local”, explicó a LA NACION un ejecutivo de una entidad bancaria líder y muy activa en este tipo de colocaciones.

Los datos oficiales confirman que el crédito bancario en pesos está “estancado” desde comienzos de año, en un contexto de morosidad en alza, en especial entre los préstamos concedidos a individuos o grupos familiares.

El panorama de enero refleja un claro contraste entre monedas. Mientras el crédito en pesos exhibió una recuperación acotada, condicionada por la evolución del consumo y la morosidad, el financiamiento en dólares mostró un crecimiento más intenso, con participación tanto de hogares como de empresas.

Se trata de una tendencia que comenzó a insinuarse en la parte final de 2025, tras las elecciones de medio término, y se consolidó en el comienzo de este año, lapso en el que “el segmento en dólares consolida su expansión”, en tanto que el financiamiento en pesos “muestra cautela”, observaron en la consultora Equilibra.