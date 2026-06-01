Cencosud invertirá US$60 millones para ampliar Unicenter y sumar 85 locales

Unicenter se agranda. Con una inversión superior a los US$60 millones, Cencosud da inicio a una ambiciosa etapa de expansión y modernización del centro comercial, ubicado en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires.

El plan, denominado internamente bajo el concepto “Un nuevo Unicenter está en camino”, busca consolidar al complejo como un referente regional adaptado a las nuevas demandas de los consumidores.

El proyecto técnico prevé la incorporación de 20.054 m2 nuevos construidos y otros 16.000 m2 de superficie arrendable. Esta ampliación permitirá sumar 85 nuevos locales comerciales a los 282 existentes , alcanzando un total aproximado de 367 tiendas, además de nuevos stands y decks en espacios comunes.

Esta ampliación permitirá sumar 85 nuevos locales comerciales @mele

La transformación no solo ampliará la oferta de retail tradicional, sino que profundizará la estrategia de convertir al shopping en un “ecosistema integral”. Entre las novedades figuran la creación de un polo de salud que incluirá una clínica y un vacunatorio, así como la renovación total del gimnasio.

En la empresa, además, precisaron que se ampliará el sector gastronómico con “experiencias diferenciales” y se realizarán mejoras en la “infraestructura de circulación, accesibilidad vehicular y creación de nuevas áreas verdes”.

Demanda de marcas “premium”

Según explicaron desde Cencosud a LA NACION, la ampliación responde a una presión directa sobre los metros cuadrados disponibles debido al interés de marcas nacionales e internacionales por instalar sus tiendas flagship o insignia. Recientemente, el shopping ya había incorporado firmas como Boss, Armani, Calvin Klein, Victoria’s Secret, Skechers, Miniso e Indian.

“Esta ampliación representa una apuesta concreta de largo plazo por la Argentina y por la evolución del retail como espacio de encuentro, experiencia y comunidad. La Argentina es un mercado estratégico para Cencosud y esta inversión refleja nuestra visión de crecimiento sostenido en el país”, señaló Dolores Fernández Lobbe, country manager de Cencosud Argentina.

Por su parte, Sebastián Núñez, gerente general de la División Shopping Cencosud Argentina y Regional Operaciones CencoMalls, destacó: “Hoy todas las marcas quieren estar en Unicenter y desarrollar allí sus tiendas flagship, generando una presión directa sobre los metros cuadrados existentes”.

"Las marcas nos transmiten una mejora gradual en determinados segmentos", señalaron desde Cencosud

A la hora de analizar el termómetro del consumo, desde Cencosud identificaron un consumidor mucho más selectivo y racional en sus decisiones de compra, pero al mismo tiempo muy activo cuando encuentra propuestas de valor, experiencia y novedad.

“En ese contexto, los shoppings siguen consolidándose como espacios de encuentro y entretenimiento además de consumo. Las marcas nos transmiten una mejora gradual en determinados segmentos y un fuerte interés por seguir invirtiendo en ubicaciones estratégicas y formatos diferenciales. Eso se refleja en la demanda sostenida que tiene Unicenter por parte de marcas nacionales e internacionales, tanto masivas como premium”, aseguraron.

Plazos y apuesta en el mercado local

De acuerdo con lo anticipado a LA NACION, las obras comenzarán la primera semana de junio y se estima que se extenderán durante 16 meses. La inauguración está prevista para octubre de 2027.

Según precisaron desde el grupo, la construcción se realizará por etapas para asegurar que el shopping -que actualmente recibe a 3 millones de personas por mes-, pueda continuar operando normalmente. En términos de impacto -informaron-, el proyecto generará más de 600 puestos de trabajo entre la fase de construcción y la posterior operación de los nuevos locales y servicios

Con este movimiento, Cencosud refuerza su presencia en el mercado local. En el último año la compañía avanzó en la adquisición de Makro, con un plan de reconversión ya en marcha; e impulsó junto a Consultatio la renovación de Jumbo Palermo.