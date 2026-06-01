Las acciones de Arm se disparan e Intel cae tras el anuncio del nuevo superchip de Nvidia

Las acciones de Arm Holdings se disparan hoy después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, anunciara una nueva incursión en el mercado de las computadoras personales con un chip de inteligencia artificial diseñado para impulsar PCs con Windows a finales de este año. Esto es lo que hay que saber.

Nvidia anuncia el superchip RTX Spark y el procesador N1X

Nvidia nunca ha sido ajena al mercado de las computadoras personales, aunque hoy sea más conocida por fabricar los chips que impulsan los servidores de inteligencia artificial. Sus chips empresariales para IA y los productos asociados son los que han llevado a Nvidia a convertirse en la empresa cotizante más valiosa de la historia en los últimos años.

Pero antes del auge de la IA, gran parte del negocio de Nvidia provenía de la fabricación de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para computadoras personales, especialmente para PCs diseñadas para videojuegos, que requerían procesadores capaces de renderizar gráficos avanzados.

Hoy, Huang anunció que, además de su negocio de IA empresarial, Nvidia lanzará un nuevo chip de IA para computadoras personales, diseñado para laptops y computadoras de escritorio con Windows.

El chip se llama RTX Spark. Se trata de un “superchip” porque está compuesto por un nuevo procesador enfocado en IA, el N1X, desarrollado conjuntamente por Nvidia y Microsoft, junto con una unidad de procesamiento gráfico Blackwell de Nvidia.

“Microsoft y Nvidia van a reinventar la PC. Esta es la primera línea de computadoras completamente rediseñada y reinventada que aparece en 40 años”, dijo Jensen Huang, CEO de Nvidia I-HWA CHENG - AFP

El chip está basado en la arquitectura de Arm Holdings en lugar de la arquitectura x86 presente en los chips tradicionales para PC de Intel.

En los dispositivos de consumo, la arquitectura de Arm suele ser superior para ejecutar tareas de IA de forma local en comparación con los chips basados en x86. Como resultado, dispositivos como laptops y teléfonos inteligentes equipados con chips Arm deberían ser más capaces de realizar tareas de IA directamente en el dispositivo, sin depender tanto del procesamiento en la nube.

El nuevo chip RTX Spark será fabricado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Según informó CNBC, durante la conferencia Computex celebrada el lunes en Taiwán, Huang afirmó: “Microsoft y Nvidia van a reinventar la PC. Esta es la primera línea de computadoras completamente rediseñada y reinventada que aparece en 40 años”.

Las acciones de Arm se disparan, mientras Intel y AMD caen

Tras el anuncio de Huang, las acciones de varias empresas relacionadas subieron, mientras que las de sus competidores retrocedieron.

La principal beneficiada fue, naturalmente, Arm Holdings. Al momento de redactarse esta nota, sus acciones avanzaban más de un 15%, hasta los US$407,58 en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Aunque Arm no fabricará directamente estos nuevos superchips RTX Spark, los chips están basados en su arquitectura. Esto significa que por cada RTX Spark producido, Arm recibirá regalías por la propiedad intelectual utilizada.

Hasta hace poco, casi todas las ganancias de Arm provenían de las licencias que cobraba a los fabricantes de chips por utilizar sus diseños.

Sin embargo, ese modelo de negocio cambió en marzo, cuando Arm anunció por primera vez en su historia que comenzaría a fabricar sus propios chips de IA, entrando así en competencia con algunos de sus propios clientes.

No obstante, esos chips de IA de Arm no están relacionados con el nuevo RTX Spark anunciado hoy.

Además de Arm, las acciones de Microsoft y Nvidia también registraban avances moderados. Microsoft subía cerca de un 4% en las operaciones previas a la apertura, mientras que Nvidia ganaba algo más del 2%.

Sin embargo, otras compañías del sector de semiconductores caían tras la presentación del RTX Spark.

Las acciones de Intel cayeron alrededor de un 6,2% en el premarket picture alliance - picture alliance

Entre ellas se encuentran Intel y Advanced Micro Devices, ambas fabricantes de procesadores para computadoras personales con Windows.

Al momento de redactarse esta nota, las acciones de Intel retrocedían alrededor de un 6,2% en el premarket, mientras que las de AMD caían cerca de un 4,1%.

¿Los consumidores realmente quieren PCs con IA?

A pesar del impulso que recibieron Arm, Microsoft y Nvidia tras el anuncio del nuevo chip para computadoras personales, queda una gran incógnita: ¿a los consumidores les importa?

Aunque la industria tecnológica lleva años promoviendo las virtudes de la inteligencia artificial, también crece una reacción crítica hacia esta tecnología.

Y, según los propios fabricantes de PCs, quienes buscan una computadora nueva no parecen prestar demasiada atención a las capacidades de IA.

A principios de enero, el gigante informático Dell Technologies reconoció abiertamente esta realidad cuando su responsable de productos, Kevin Terwilliger, admitió durante el CES 2026 que los clientes no estaban comprando computadoras en función de sus capacidades de IA.

Los consumidores no parecen prestar demasiada atención a las capacidades de IA, según los propios fabricantes Elise Amendola - AP

“Estamos muy enfocados en ofrecer capacidades de IA en los dispositivos, pero lo que aprendimos durante este año, especialmente desde la perspectiva del consumidor, es que no están comprando por la IA”, declaró Terwilliger, según PC Gamer. “De hecho, creo que la IA los confunde más de lo que los ayuda a comprender un beneficio concreto”.

Otro actor clave del sector, Intel, reconoció algo similar. Como informó Fast Company a finales de enero, durante el CES, el vicepresidente de la división de clientes para PC de Intel, David Feng, señaló: “Existe una desconexión entre quienes trabajan en la industria y piensan dos generaciones o varios años hacia adelante, y el público general”.

Cuando Intel consultó a los comercios si los consumidores estaban buscando PCs con IA, la respuesta generalmente fue negativa. En cambio, quienes buscan una laptop suelen fijarse principalmente en dos factores: precio y duración de la batería.

Y ese primer punto no parece favorecer a las primeras computadoras equipadas con RTX Spark, cuyo lanzamiento está previsto para este otoño boreal.

Según CNBC, la primera PC que incorporará estos chips tendrá también “un precio premium” antes de que la tecnología llegue gradualmente a modelos más económicos.

Aun así, incluso cuando eso ocurra, todavía está por verse qué tan determinante será la presencia de chips optimizados para inteligencia artificial en la decisión de compra de los consumidores.