El desafío pyme: del instinto de supervivencia a la transformación estructural

En la Argentina de hoy, las pymes están dejando atrás la discusión de cómo sobrevivir para empezar a plantearse, de manera ineludible, cómo crecer en un escenario de estabilización. El ordenamiento macroeconómico está cambiando drásticamente las reglas del juego: según la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA, el 82% de los directivos proyecta que la economía mejorará de cara a 2026. Sin embargo, a medida que la preocupación por la inflación disminuye, los desafíos estructurales se hacen más evidentes, centrando la atención de los empresarios en la elevada carga impositiva, la complejidad regulatoria y un mercado interno que aún debe recuperar su dinamismo.

Y acá nos encontramos frente al desafío exportador en una economía abierta. Un elemento que complejiza el nuevo escenario es la creciente competencia externa, que nos enfrenta a una nueva realidad: necesitamos internacionalizarnos de forma urgente. Hoy el sistema exportador argentino refleja un esquema de incentivos adverso: aunque las pymes representan más del 50% de las firmas exportadoras, apenas explican el 6,3% del valor total exportado del país. Si nos comparamos con la región, el atraso es notorio: mientras en Chile existen 412 pequeñas y medianas empresas exportadoras por cada millón de habitantes, en la Argentina la cifra desciende a apenas 199. Volver a multiplicar las pymes exportadoras exige de manera imperiosa previsibilidad, acceso al crédito y una simplificación radical de los trámites.

Afortunadamente hay señales de alivio. El acceso al capital empieza a mostrar señales concretas de mejoría tras meses de escasez. En lo que va de 2026, entidades como el Banco Nación han lanzado nuevas líneas de financiamiento para capital de trabajo con tasas muy competitivas del 25% TNA (con proyecciones de perforar el 20%), e incluso reducción al 23% para el descuento de cheques,,. Este apalancamiento será vital.

Con la reducción de la inflación, la ineficiencia ya no se puede disimular subiendo precios. A esto se suma que los costos laborales se han recompuesto: un estudio de la Ucema reveló que el salario real promedio en las pymes registró un incremento interanual del 23,3% a abril de 2025. Esto es una excelente noticia para traccionar el consumo, pero obliga a las empresas a ser mucho más eficientes y productivas para sostener sus márgenes comerciales.

La revolución ineludible: Inteligencia Artificial y digitalización. Para dar ese salto de productividad, ya no alcanza con la eficiencia operativa tradicional. La adopción tecnológica es hoy el factor definitivo entre liderar el mercado o quedar obsoleto. Según un reciente informe sobre tecnología corporativa, el 80% de las pymes argentinas planea invertir en soluciones de Inteligencia Artificial (IA) para automatizar procesos y mejorar la atención al cliente, aunque por el momento sólo un 33% logró implementar alguna herramienta concreta. Para acelerar este proceso, el Gobierno Nacional lanzó en abril de 2026 el programa “KIT 4.0”, una iniciativa que conecta directamente a las demandas de las pymes con proveedores de la Economía del Conocimiento para implementar soluciones de hardware y software según su nivel de madurez digital.

Mirando hacia adelante, el éxito de nuestras empresas dependerá de un cambio profundo en la lógica de gestión. La macroeconomía empieza a ordenar el tablero, pero la competitividad será responsabilidad indelegable de la microeconomía de cada organización. Frente a esto, la asociatividad —ya sea a través de clusters, redes o alianzas estratégicas— se consolidará como la herramienta más inteligente para ganar escala en un contexto aún adverso.

Lejos de una visión fatalista, estamos atravesando una etapa de transición. Las pymes argentinas tienen el gen de la resiliencia comprobado; si a ese ADN le sumamos innovación, profesionalización, y nos animamos a mirar más allá del mercado local, no solo nos sostendremos, sino que recuperaremos nuestro lugar como el motor indiscutido del crecimiento y empleo en el país.

El autor es miembro de EO Argentina y CEO de Grupo Simpli