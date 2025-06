El desempleo subió a 7,9% en el primer trimestre del año

El desempleo cerró el primer trimestre de este año en 7,9%, lo que implicó un aumento de 1,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto del 6,4% del trimestre anterior y de 0,2 p.p. en relación con el 7,7% de igual período de 2024. El dato fue publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El informe del Indec también destacó que en el primer trimestre el empleo ascendió a 44,5%, una caída respecto del 45,7% del trimestre anterior y una mínima suba en la comparación con el 44,4% de igual trimestre de 2024.

Asimismo, la tasa de subocupación resultó del 10% de la población económicamente activa (PEA), mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,8% de la PEA. “Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 29,7% de la PEA”, se explicó en el informe oficial.

El relevamiento oficial del desempleo se hace en los 31 aglomerados urbanos de la EPH, territorio en el que se registraron 1,1 millones de desocupados en el primer trimestre. La tasa de desocupación está definida por las personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA.

Según la cantidad de población proyectada a todo el país –47,5 millones–, la cantidad de desempleados fue de 1,8 millones. Se trata de unos 338.000 desocupados más que tres meses atrás.

Si bien no se trata de cifras para celebrar, tampoco implican una importante destrucción del empleo, en medio del riguroso ajuste que aplicó el gobierno de Javier Milei y del reordenamiento de no pocas variables económicas. Hay que recordar, además, que el empleo privado registrado no crece desde 2011.

En tal sentido, el economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), opinó: “La economía está estancada. Podrá subir un poquito la actividad en algunos sectores, pero en general sigue estancada. La buena noticia: la economía no cae. En el mercado laboral no sube el empleo asalariado privado formal. La buena noticia: el desempleo no crece, porque con los trabajos de plataforma la gente se autoemplea informalmente”.

Asimismo, Colina indicó a qué se debe principalmente el incremento interanual de la desocupación. “Subió la fuerza laboral urbana (PEA) en 460.000 personas respecto con al primer trimestre de 2024. El 75% consiguió empleo, el 25% restante no. Por eso la tasa de desempleo pasó del 7,7% al 7,9% de la PEA”, explicó el especialista.

Además, Colina afirmó que la tasa de desempleo dejó de tener relevancia en esta coyuntura. “Lo importante hoy es el aumento de la informalidad. Todo el aumento del empleo, que fue de 350.000 personas, fue en el cuentapropismo informal”, analizó.

En efecto, según los datos oficiales, dentro de la población ocupada, la tasa de informalidad fue de 42%. Además, se especificó: “El 72,7% de los ocupados son asalariados; de ellos, el 36,3% no cuenta con descuento jubilatorio, es decir, son informales. Dentro de los asalariados informales, el 17,1% realiza aportes propios”.

De los datos del Indec también se desprende una caída de los asalariados y un alza del cuentapropismo. “Al analizar la población ocupada por categoría ocupacional, se destaca un descenso de 2 p.p. del peso relativo de las personas asalariadas (de 74,7% a 72,7%) en contraposición con un aumento de 1,6 p.p. del grupo cuentapropista (de 21,9% a 23,5%)”, se detalló.

Al poner el foco sobre la ubicación geográfica, se observa que las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires (49,4%), Pampeana (48,3%) y Cuyo (47,8%). Por otra parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Noreste (42,7%).

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA), comentó que es “llamativa” la caída de la tasa de empleo durante el primer trimestre de 2025 respecto de períodos anteriores. “Esto está dando cuenta de una pérdida efectiva de puestos con respecto al segundo semestre de 2024, cuando se había dado una recuperación del empleo y mejora en los ingresos”, dijo el especialista.

Según Salvia, esta reducción de la tasa de actividad implica cierta retracción de la oferta, manteniendo niveles altos de subocupación. “Es como que los subocupados, en la medida que no han podido encontrar un mejor empleo, se han retirado del mercado de trabajo por desaliento. Además, hay que tener en cuenta que el nivel de empleo pleno se reduce y aumenta, como viene ocurriendo en el último tiempo, el trabajo independiente y el cuentapropismo, con alto nivel de precaridad laboral”, subrayó.

Del informe del Indec también se desprende una baja en el empleo estatal y un estancamiento del privado. “En ese contexto –analizó Salvia–, llama especialmente la atención la caída que se viene dando en el empleo asalariado y en el empleo con descuento jubilatorio”.