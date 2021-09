El diagnostico de Claudio Zuchovicki sobre la economía argentina en los próximos meses

De cara a las elecciones generales de noviembre, y con el Gobierno decidido a lanzar políticas que incentiven el consumen para mejorar su performance en los comicios, todas las preguntas giran en torno a los efectos que pueden tener las medidas, en medio de una economía con muchos problemas. En ese sentido, el especialista en finanzas, Claudio Zuchovicki, indicó que habrá presión sobre el tipo de cambio y la producción, agravada por la falta de inversión .

“¿Ustedes conocen pymes o empresas después de todo el escenario político que estén decididas a vender dólares o a endeudarse para crecer? ¿Ustedes ven una lista de gente, aunque vende más, que tomen empleados? Entonces, yo puedo concluir que no va a aumentar la producción, que el PBI real no va a aumentar porque no va haber más producto ”, razonó Zuchovicki en declaraciones al programa Comunidad de Negocios, por LN+

El especialista expresó que el pensamiento general del empresariado es que no habrá mayor inversión “hasta que no se aclare la parte política”. Y, en ese sentido, consideró que puede haber “ajuste vía precios” en relación a la oferta y demanda de productos.

Zuchovicki sostuvo que el gobierno quizás pueda manejar la situación hasta noviembre, pero indicó que hay interrogantes sobre qué pasará luego. “Estoy en el peor trimestre de balanza comercial, porque no tengo los dólares del campo, y necesito más producto, con lo cual va a haber restricción de importación, entonces, podrán manejarlo de acá en noviembre, pero ‘ el querer esto’ en diciembre, enero, febrero, marzo, o abril va a tener una economía con una presión en el tipo de cambio oficial, una presión en la producción y una falta de inversión grande ”, estimó.

El analista económico recordó que el gobierno tiene un déficit fiscal y enfatizó que “no hay nadie que esté dispuesto a prestarle”. Y, en esa línea, expreso preocupación por la emisión monetaria. “Ahora van a tomar los derechos especiales de giro, le pagarán al Fondo, pero van a emitir mucho más dinero, para tratar de dar vuelta la elección a un costo enorme, quiere decir que voy a tener más pesos en la calle con menos producción, más puja para conseguir estos pesos”, reflexionó. Sin embargo, dijo que la ciudadanía se encontrará con dificultades para comprar mercadería, y aquellos que quieran importar, no lo podrán hacer, con lo cual puede aumentar la brecha cambiaria, si es que no surge otra alternativa.