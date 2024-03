Escuchar

El Banco Central (BCRA) tuvo que sacrificar dólares de sus reservas para asistir el mercado oficial hoy por tercera vez desde el cambio de Gobierno. Según informó, vendió US$74 millones, cifra que permite estimar que debió aportar el 23,4% de los US$S$316,3 millones operados de contado en la jornada.

La venta, que llegó tras una rueda de apertura de la semana en la que había logrado concretar la menor compra en lo que va del mes (US$67 millones), hizo perforar a su tenencia de reservas brutas el piso por encima de los US$28.000 millones sobre los que se había mantenido en los últimos 12 días, pese a haber seguido cancelando fuertemente en esos días deuda con el Banco de Basilea (BIS).

Según lo datos preliminares que reportó hoy el BCRA, las reservas quedaron en US$27.980 millones, lo que indica que retrocedieron en US$198 millones en el día. Así, acumulan una baja de US$501 millones desde el máximo de US$28.491 millones que habían alcanzado el último jueves, es decir, en tres ruedas.

De esta forma, la entidad a cargo de Santiago Bausili cortó una racha de “doce ruedas consecutivas con saldos a favor”, hizo notar el operador y analista Gustavo Quintana, tomando en consideración la venta de US$142 millones realizada a fin de marzo, cuando proveyó dólares para que la Provincia de Buenos Aires concretara un pago de deuda. Aún así, recordó, “en marzo acumula compras por US$2112 millones”.

Ese factor antes mencionado podría explicar el saldo del día también hoy ya que por estas jornadas las provincias de Jujuy y Mendoza debían realizar pagos similares, aunque de menor monto.

Todo sucedió al cabo de otra rueda en la que apenas habilitó una suba de $0,50 para el dólar comercial o mayorista, que cerró a $853 “pese a haber llegado a operar en un máximo de $853,50 en una jornada en la que incluso se vieron posturas en $854 que no llegaron a negociarse”, destacó Nicolás Merino, de ABC, Mercado de Cambios. Es algo que tiende a confirmar que el BCRA no parece dispuesto a apartarse aún de la consigna de mantener un ajuste de apenas 2% mensual para esta sensible variable, pese al evidente costo que esto representa en materia de competitividad cambiaria.

A su vez, en la jornada el volumen negociado se contrajo 6% en relación a la rueda previa -aunque aumentó 22% en relación a lo efectivamente transado el pasado martes-. Esa mayor debilidad que mostró la oferta en las dos últimas jornadas es la que parece estar detrás de la tendencia al rebote o mayor firmeza que mostraron ayer y hoy las cotizaciones de los dólares financieros tras semanas de venir presionados a la baja.

La tendencia a plancharse que mostró el volumen operado por la plaza oficial en lo que va de la semana es seguida con atención por los analistas y operadores ya que, de mantenerse, indudablemente se verá recortada la capacidad de compra de reservas por parte del BCRA.

Si bien la entidad adquirió tras el cambio de Gobierno más de US$10.600 millones, ese ingreso no lo rescató aún de la “zona roja” ya que su tenencia de reservas netas se mantiene negativa en unos US$1600 millones, según estimaciones de mercado. Es un monto que, además, se verá erosionado por el fuerte pago por más de US$1900 millones que el mes que viene hay que hacerle al FMI en función de lo dispuesto en el acuerdo vigente.

“Hay que ver si la menor oferta es coyuntural o tendencial. En este último caso no descarto que las especulaciones en torno a posibles mejoras efectivas para el dólar exportador por anunciarse hayan llevado a algunos a postergar liquidaciones”, confió a LA NACION un experimentado operador.

