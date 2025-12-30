El dólar le ganó a la inflación en el año y el peso recuperó competitividad

La actualización del precio del dólar en Argentina le ganó a la inflación local en 2025. Se trata de un movimiento que, tomando en cuenta otras variables, le permitió al peso recuperar unos 15 puntos de competitividad cambiaria sin llegar por eso, al menos si es medido por el índice multilateral real que elabora el Banco Central (BCRA), a dejar de estar algo revaluado o atrasado.

La cotización del billete avanzó en promedio un 40% -el mayorista que había cerrado 2024 a $1032,50 lo hizo hoy a $1455, mientras que el minorista fue de $1060,28 a $1480,00-, en un contexto en que la inflación local (que había cerrado en el 117,8% en 2024 con un dólar oficial atenazado por el crawling-peg, que se había actualizado apenas 28,45%) desaceleró hasta ubicarse en torno al 30% en el 2025. El IPC de diciembre se conocerá recién el 13 de enero.

USD mayorista luego de tocar en el día los 1463, cierra la última jornada del año vendedor, operando unos 10 pesos por debajo de esos niveles. Se operaron 440MM de USD. Mep en 1477 y CCL en 1518. También van aflojando las tasas a un día que luego de operar en los tres dígitos se… pic.twitter.com/RC4Zj0bYg0 — Target 🎯 (@TargetDeMercado) December 30, 2025

Este movimiento, sumado a la depreciación cercana al 9% que tuvo el dólar estadounidense a nivel global -según el Dollar Index- permitió al Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) recuperarse de los 79 a los 94 puntos en ese lapso, generando algo de alivio a las empresas exportadoras aunque permanece por debajo del nivel 100 que, en la teoría estadística, marca el punto de equilibrio.

Esto se debe, como explicó LA NACION, en que el sistema de actualización de las bandas cambiarias (dispuesto desde mediados de abril) se actualizó de manera divergente a un ritmo del 1% por mes, cuando la inflación promedio desde entonces un 2,35% mensual, lo que hizo que el nivel de equilibrio del tipo de cambio real sólo se verifique cuando el precio del dólar testeaba el techo de la banda cambiaria.

Esa distorsión, y la necesidad de comprar reservas, fue lo que llevó al Gobierno a revisar semanas atrás este esquema para pasar, desde este viernes, a ajustar su piso y techo según la inflación pasada más próxima.

Argentina’s Central Bank president Santiago Bausili (L) and director Federico Furiase give a press conference at the Central Bank headquarters in Buenos Aires on December 15, 2025. Argentina will adjust exchange rate bands in line with inflation. (Photo by Juan MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

Por esta readecuación tanto el valor máximo como el mínimo del corredor cambiario se moverán en enero un 2,47% lo que correrá el techo de $1542 a $1564 para fines del mes entrante y reducirá el riesgo de que el BCRA se vea forzado a vender reservas, cuando su objetivo explícito ahora pasa a ser poder comprarlas por al menos el 5% del volumen que se opere por jornada (a razón de US$20 o US$25 millones por día o US$400 o US$500 millones por mes).

“El mercado estará atento a la dinámica del dólar a partir de enero, cuando se recalibre la actualización de las bandas para facilitar la estrategia de acumulación de reservas que se busca llevar adelante como mecanismo también para mejorar la confianza inversora y así poder recuperar la capacidad de roll-over de la deuda. La mirada estará sobre los movimientos oficiales en busca de dilucidar la estrategia cambiaria habida cuenta que, a que a las compras recientes del Tesoro, deberían ir sumándose en adelante las del BCRA al ritmo de una gradual remonetización de la economía por mayor actividad”, observó al respecto el analista financiero Gustavo Ber.