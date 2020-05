Mientras tanto, el riesgo país retrocedía; el mercado local está expectante a la respuesta de los acreedores, que llegará mañana Fuente: Archivo

El dólar libre y legal subió esta mañana a pesar de la profundización del cepo cambiario que entró en vigencia esta semana, aunque cerca del mediodía comenzó a bajar. Los tipos de cambio a los que se accede a través de la compraventa de activos financieros retrocedían hasta 0,5%.

A las 12.30, el contado "con liqui" (CCL) bajaba 0,5% y cotizaba a $117,79. El MEP se vendía a $115,45 y retrocedía 0,4%.

El viernes pasado el Banco Central anunció la profundización del cepo cambiario con el objetivo de domar la brecha cambiaria, que pasó de 38% al 75% en el último mes. La medida dispone vedar el acceso al mercado a las personas físicas y jurídicas que hayan realizado operaciones de cambio a través del mercado bursátil en los últimos 30 días (es decir, compra de MEP o CCL) o hayan recibido alguno de los créditos promocionales lanzados por el Gobierno para atenuar el impacto de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El blue, por su parte, se mantenía estable en $122.

Mientras tanto, el riesgo país retrocedía 1,2% hasta los 3323 puntos básicos.

A nivel global, es un día con altibajos. Las bolsas europeas abrieron al alza. Esta mañana, Londres subía 0,6%; París, 0,8%, Frankfurt, 0,9%; Madrid, 0,3% y Milán 0,8%. Las bolsas asiáticas cerraron con tendencias mixtas: Shanghai cayó 0,2% y Hong Kong, 0,6%; pero Tokio subió 0,3%.

En la Argentina, el mercado está expectante a la renegociación de la deuda soberana. Mañana será un día clave: los acreedores responderán si aceptan o no la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán. En caso de que no haya acuerdo, la Argentina tendrá tiempo hasta el 22 de mayo para no caer en default. Esa es la fecha en la que se termina el período de gracia en el que está el país luego de no haber pagado los bonos Global el pasado 22 de abril.