El dólar oficial minorista registra un leve avance este miércoles. De esa forma, alcanza el valor nominal más alto del año en un contexto de intensificación de demanda por cobertura cambiaria.

En la pizarra del Banco Nación, el tipo de cambio minorista aparece a $1580 para la venta, $5 más que el cierre anterior (+0,3%). El precio promedio del mercado es de $1571,82, según el Banco Central (BCRA).

La cotización del dólar este miércoles 18 de noviembre LM Otero - AP

En ese sentido, el dólar al que tiene acceso el público registra un nuevo récord nominal en lo que va del año al superar los $1575 en que cerró el lunes pasado y sostuvo hasta hoy. En solo tres días registra una suba de $10 y en las primeras semanas de noviembre acumula $20 (+1,3%).

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