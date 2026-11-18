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El dólar oficial sube hasta los $1580 y alcanza un nuevo máximo
El tipo de cambio minorista registra un avance de $10 en tres días, pero a lo largo del mes acumula $20
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El dólar oficial minorista registra un leve avance este miércoles. De esa forma, alcanza el valor nominal más alto del año en un contexto de intensificación de demanda por cobertura cambiaria.
En la pizarra del Banco Nación, el tipo de cambio minorista aparece a $1580 para la venta, $5 más que el cierre anterior (+0,3%). El precio promedio del mercado es de $1571,82, según el Banco Central (BCRA).
En ese sentido, el dólar al que tiene acceso el público registra un nuevo récord nominal en lo que va del año al superar los $1575 en que cerró el lunes pasado y sostuvo hasta hoy. En solo tres días registra una suba de $10 y en las primeras semanas de noviembre acumula $20 (+1,3%).
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Por Agustina Parise
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