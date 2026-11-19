El dólar oficial mantuvo la tendencia alcista de ayer y superó su valor más alto del año. Por su parte, los mercados internacionales se tiñen de rojo a pesar del entusiasmo por la oferta pública inicial (IPO en inglés) de Anthropic y golpea a los activos argentinos. El riesgo país salta hasta los 900 puntos.

En las pizarras del Banco Nación, el tipo de cambio minorista apareció a $1585, $5 más que su cierre anterior (+0,3%). El precio promedio del mercado fue de $1586,47, según el Banco Central (BCRA). En algunas entidades financieras se pudo encontrar por encima de los $1590.

La cotización del dólar este jueves 19 de noviembre

De esa forma, el dólar al que accede el público alcanzó un nuevo valor nominal más alto al superar los $1580 que tocó ayer. En cuatro días, avanzó $15 (+0,9%) y en lo que va del mes acumuló $25 (+1,6%).

El tipo de cambio mayorista profundizó la tendencia alcista por cuarta rueda consecutiva y ya trepó $19,5 en tres días. Hoy aumentó $3,50 (+0,3%) y se ubicó en los $1563, un nuevo valor nominal máximo. De esa forma, se achicó la distancia con el techo de la banda cambiaria ―hoy establecido en $1975,44― hasta los 26,3%.

Los dólares financieros también tienden al alza, aunque de forma más acotada que el día anterior. El contado con liquidación (CCL) opera a $1729,66, $12,60 más que su apertura (+0,7%). El MEP suma $3,34 (+0,2%) y aparece en las pantallas a $1633,18. En la City porteña, el tipo de cambio informal se pudo encontrar a $1640, lo que implica una suba de $10 respecto a la rueda anterior (+0,6%). De esa forma, el dólar blue cotiza en valores máximos históricos y acumula $75 en lo que va del mes.

El avance del dólar evidencia una alta demanda de cobertura cambiaria Shutterstock

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, apuntó al crecimiento que vienen teniendo los dólares financieros respecto al tipo de cambio local. El MEP está un 4,4% por encima del mayorista y el CCL tiene una brecha del 10,7%. Además, entre las divisas que se negocian en el mercado bursátil, los separa un 6%, donde el CCL se encuentra entre las más caras.

“Ese ‘canje’ muestra que el mercado está dispuesto a pagar una prima para disponer de los dólares en el exterior, en lugar de mantenerlos dentro del sistema local”, observó.

A esto se suma el elevado volumen operado en instrumentos dollar-linked: alrededor de US$410 millones en el bono con vencimiento en enero. “Es una señal de que empresas e inversores también están buscando cobertura frente a una eventual corrección del dólar oficial”, advirtió el analista.

En esa línea, Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, señaló que el fortalecimiento global del dólar y la constante caída del real brasileño llevaron a una apreciación cambiaria del peso que el mercado desconfía que se pueda sostener. “Todo esto genera expectativa de alguna corrección en el dólar y el mercado se anticipa a ello”, afirmó.

El economista también señaló que los inversores tienen dudas sobre el cumplimiento del programa económico que sigue el Gobierno con un riesgo país elevado, el acceso al crédito para cubrir sus vencimientos de deuda de 2027, una inflación estancada y la incertidumbre electoral.

El riesgo país trepa 48 unidades y se ubica en los 896 puntos (+5,7%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se acerca a la barrera de los 900 puntos, la cual perforó la semana pasada por el rebote que tuvieron los bonos soberanos. En las primeras semanas de noviembre registra un avance de 109 unidades (+13,9%) y acumula 325 desde enero (+56,9%).

Este incremento es como consecuencia de las fuertes caídas de los títulos locales. Los Bonares se desploman 2,4% (AL41D) y los Globales retroceden 2,3% (GD46D).

Javier Giordano, economista de CFA, observó que es una “jornada complicada para los bonos argentinos” en el marco de una “muy mala rueda a nivel global para emergentes”. El fondo cotizado EMB cae 0,4%, mientras que la tasa del tesoro de EE.UU. a 10 años se sostiene en 5,06%.

Fernando Marull, economista de FMyA, adjudicó la escalada del indicador elaborado por JP Morgan a factores del exterior. Impactan en los títulos argentinos las dudas de los inversores en la rentabilidad del negocio de la inteligencia artificial y la devaluación que Brasil viene experimentando desde el balotaje donde Lula da Silva fue reelecto. Su efecto es directo en la Argentina porque se trata del principal socio comercial del país.

Camusso evaluó que un riesgo país cercano a los 900, una fuerte demanda de cobertura dollar-linked y la brecha entre el CCL y el oficial indican un “movimiento defensivo bastante coordinado”. Y aclaró: “No necesariamente implica una crisis inmediata, pero sí una mayor cautela y dolarización de las carteras”.

Las acciones argetninas caen tanto en Wall Street como en el mercado local EITAN ABRAMOVICH - AFP

En cuanto a la renta variable, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) tienden a la baja, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Las principales caídas son de Globant (-4,4%), Banco Supervielle (-3,5%) y BBVA (-2,9%).

El Merval opera en las 82.013 unidades, lo equivalente a US$47 (-0,6%). Retroceden mayormente Banco Supervielle (-4,2%), BBVA (-3,5%) y Grupo Financiero Galicia (-2,6%). A contramano, aumentan Transener (+4,4%), BYMA (+2,4%) y Aluar (+1,4%).