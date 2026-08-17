El dramático mensaje de los dueños de una textil que cerró y despidió a 120 personas: “Piensen la próxima vez que voten”

Los audios comenzaron a circular varios días después, pero la escena ocurrió el viernes 7 de agosto. Ese día, los responsables de la textil Will Der reunieron a sus trabajadores para comunicarles el cierre de sus dos plantas, ubicadas en General Pacheco y Las Flores, en la provincia de Buenos Aires. El saldo fueron 120 personas despedidas. Entre llantos, uno de los empresarios vinculó la situación de la compañía con la política y lanzó una frase que luego se viralizó: “Piensen ustedes, los que pudieron votar a este gobierno, piensen a dónde los llevó”.

La reunión estuvo encabezada por Santiago Phelan, exjugador y exentrenador de Los Pumas y uno de los socios de la compañía, y Armando Anasal, otro de los empresarios. Los audios fueron publicados originalmente por BAE Negocios, que dio a conocer el cierre la semana pasada.

LA NACION confirmó con personas que estuvieron presentes en el encuentro que las grabaciones son auténticas y que las expresiones que allí se escuchan efectivamente fueron pronunciadas.

Fue Anasal, con casi 50 años de trayectoria en la actividad, quien hizo la referencia política que adquirió mayor repercusión. Mientras lloraba, sostuvo que durante décadas había evitado involucrarse en política, pero que la crisis de la empresa había modificado su mirada. “La política digita nuestras vidas, digita el futuro de todos y nada depende de nosotros. Son 50 años tirados a la basura”, expresó.

Luego llegó la frase que sintetizó su mensaje a los trabajadores. Tras recordar que en otros períodos también habían atravesado dificultades económicas, Anasal afirmó: “Solo les pido que piensen la próxima vez que voten porque la vida es política”. Y agregó: “Yo siempre pensé que la vida iba por un lado y la política por otra. No, la política digita nuestra vida”.

Los empresarios atribuyeron el cierre a una combinación entre la caída de los pedidos, la debilidad del consumo y el avance de productos importados. Phelan explicó ante el personal que llevaban alrededor de un año y medio intentando sostener la actividad y buscando nuevos clientes, incluso fuera del negocio tradicional de la compañía. “Los planes de trabajo desaparecieron”, afirmó. Según relató, habían salido a buscar empresas mineras y de otros sectores para producir mamelucos y cubrir, al menos parcialmente, la capacidad ociosa de las plantas.

“Mucho de lo importado que está reemplazando a lo nacional y mucho de lo que no consumen las marcas y no hay reposición, todo eso nos mata”, sostuvo Phelan. El empresario aseguró que comenzaban a aparecer pedidos para enero, febrero y marzo de 2027, pero que la compañía no tenía trabajo suficiente para atravesar los meses siguientes. “Estamos en agosto y ahora no hay laburo”, resumió.

Una fuente que trabajó cerca de una década en la compañía y estuvo presente durante el anuncio confirmó a LA NACION el deterioro de la actividad, aunque pidió reserva de su identidad. “El trabajo estaba muy escaso, no nos entraban pedidos y los pocos que entraban no llegaban a abastecer semejante estructura”, relató. Según explicó, las marcas para las que producía Will Der acumulaban mercadería sin vender y habían reducido sus órdenes a la fábrica.