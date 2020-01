El efectivo sigue siendo la opción de pago más usada por los argentinos

Según una muestra privada, el 82% prefiere abonar "siempre o casi siempre" de ese modo; un informe del Indec ya había alertado a fin de agosto sobre esa preponderancia Fuente: Reuters

Javier Blanco 23 de enero de 2020

El 82% de los argentinos consultados en un relevamiento privado asegura que, a la hora de realizar pagos, sigue prefiriendo hacerlos con dinero en efectivo antes que usar otros medios de pago, a pesar del auge que han tenido en los últimos años las tarjetas y las aplicaciones de pago móviles.

El dato, surgido de una encuesta probabilística de alcance nacional de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), a la que respondieron 1000 personas mayores de 16 años, está en línea con la conclusión a la que había arribado la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, realizada entre noviembre de 2017 y el mismo mes de 2018, al indagar sobre las formas de pago.

Ese informe oficial, más abarcativo, había concluido que los argentinos pagan en efectivo el 69,4% de los gastos que hacen en rubros de consumo masivo, solo el 19,4% lo hacen con tarjetas de crédito (11%) o débito (8,4%), el 4,8% por transferencias bancarias o débitos en cuentas, 3,8% por fiado consensuado con el comercio y 2,6% con medios electrónicos.

"En nuestra muestra el 82% dijo usar efectivo como medio de pago, 'siempre o casi siempre', solo el 21% hace uso cotidiano de las tarjetas de débito y 13% utiliza la tarjeta de crédito para sus compras habituales. Quedan de manifiesto nuestras diferencias respecto de otras economías en las que el efectivo está en vías de desaparición", señaló Solange Finkelsztein, coordinadora de investigaciones de la UADE, al analizar los resultados de la muestra, tomada en octubre pasado. "Son resultados que reflejan la falta de educación financiera y la elevada informalidad en nuestra economía", acotó.

"El hecho de que los comercios y servicios muchas veces no acepten otra forma de pago o las desalienten con recargos genera un círculo vicioso que es necesario revertir en pos de mayor trasparencia", apuntó Constanza Cilley, directora de Voices!, también a cargo del estudio.

El hábito de pago en efectivo es mayoritario en todos los estratos, pero crece aún más "entre los más jóvenes" (85% de quienes tienen entre 16 y 29 años vs. el 78% de quienes tienen más de 50 años), los ciudadanos de menor nivel socioeconómico (85% en nivel bajo y medio bajo vs. 76% en nivel alto y medio alto), radicados o con actividad en el Gran Buenos Aires (88% vs. 82% en CABA y 80% en el resto del país).

También es común entre los de menor nivel educativo: 91% de quienes tienen solo primaria hacen uso cotidiano del efectivo vs. 80% de quienes accedieron a la secundaria y 65% de quienes tienen nivel de educación superior.

Y su persistencia estaría relacionada con los incentivos que da la elevada carga impositiva para fomentar mecanismos de elusión o evasión.

Por el contrario, si bien la penetración de los medios de pago electrónico se ha extendido cada vez más en los últimos años, su uso en el país aún es escaso. Por caso, la muestra detecta que solo el 4% de los encuestados dijo usar Mercado Pago "siempre o casi siempre" y 19% "de forma ocasional", pero 74% dijo no utilizar nunca la billetera virtual que mayor penetración logró en la plaza local.

El estudio detectó también que, a pesar de que el 80% de los adultos cuenta con al menos una cuenta bancaria, según el Informe de Inclusión Financiera publicado por el Banco Central (BCRA), solo la mitad de los encuestados por esta muestra declaró operar habitualmente con bancos.

"La mitad consultada dijo no operar con bancos. La bancarización solo es mayoría a medida que se asciende en las escalas socioeconómica y educativa y entre los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, destaca el informe.

La caja de ahorro es el producto o instrumento bancario más utilizado (92% de quienes la poseen la usan), seguido por tarjetas de débito (54%), tarjetas de crédito (39%), cuentas corrientes (14%), seguros (12%) y créditos (8%).