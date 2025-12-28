Mercados: esperan una reacción positiva tras la aprobación de la ley de Presupuesto y la de Inocencia Fiscal

La aprobación de la primera ley de Presupuesto de la gestión Milei más la ley de Inocencia Fiscal sería celebrada mañana en el mercado con un día alcista en las cotizaciones de acciones y bonos argentinos, lo que, a su vez, daría sustento a una mayor caída del riesgo país. Más allá de esto, algunos analistas señalaron que aún persisten dudas respecto a cómo se pagarán los vencimientos de deuda de enero.

Fernando Marull, socio de FMyA, espera que haya un “impacto positivo en bonos y acciones”, ya que el mercado no pudo absorber lo que pasó con el presupuesto e inocencia fiscal, que se aprobaron el viernes por la noche.

Por otro lado, vaticinó que el dólar seguiría estable después de que el viernes se mantuviera en $1475 en su cotización minorista y a $1452,50 si se toma la versión mayorista.

Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum, afirmó que la aprobación de ambas normas servía como “señal para consolidar los niveles actuales de precios”, más allá de que seguramente se vea una “reacción inicial positiva”. Sin embargo, recordó que durante esta semana habría poca actividad tanto en el plano local como internacional por los festejos de fin de año.

En tanto, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, consideró que “la noticia es buena para el mercado” y que “probablemente sea motivo para una rueda alcista”, pero que el movimiento no se prolongaría en los días sucesivos.

“No me imagino que esto por sí solo sea suficiente como para desatar un rally, dado que todavía hay reformas por tratar y aún faltan precisiones sobre cómo se financiará el pago de deuda de enero, por ejemplo”, apuntó.

El economista Gustavo Ber coincidió con Reschini y dijo que podría haber una reacción positiva inicial a partir del amplio resultado alcanzado en la aprobación del presupuesto. “Aun así, los inversores seguirán monitoreando la estrategia financiera frente al 9E y los avances en las reformas estructurales, en busca de una nueva ronda de compresión del riesgo país”, agregó.

En una entrevista reciente con el canal de streaming La Casa, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los vencimientos no eran un problema y que el Gobierno ya contaba con cerca de la mitad de los fondos gracias a la emisión del Bonar 2029 y las compras que venía haciendo el Tesoro.

La Argentina enfrenta vencimientos de capital de Bonares (ley local) y Globales (se rigen por ley extranjera) por aproximadamente US$2700 millones, a los que se suman otros US$1600 millones en concepto de intereses.

Por otro lado, el funcionario señaló que los bancos habían ofrecido US$7000 millones vía un repo y que también estaban los dos swaps con China y con los Estados Unidos, por lo que se pueden obtener dólares por ese lado. “Incluso podría haber un refinanciamiento”, auguró.

En este sentido, Ber dijo que si el riesgo país baja de los niveles actuales (cerró a 581 puntos básicos el viernes) a 450 p.b. podría ganarse mayor profundidad en el refinanciamiento para impulsar un roll over total de los vencimientos.

A pesar de esto, dijo que antes podría seguir habiendo emisiones más chicas para ir testeando y retomando acceso al mercado.

Por otro lado, Adrián Yarde Buller, chief economist & strategist de Facimex Valores SA, opinó que el Gobierno ya estaba en condiciones de financiarse a tasas de un dígito, pero que tal vez el equipo económico priorice esperar una caída mayor de las tasas y, mientras tanto, avance con un nuevo repo con bancos.

En cuanto a la aprobación del presupuesto, dijo que había dado tres señales muy positivas. Primero, el Gobierno mostró capacidad para articular una mayoría muy contundente en el Senado, sentando un precedente clave de cara a la discusión de las próximas reformas. Segundo, pudo aprobar un presupuesto con equilibrio fiscal sin haber tenido que hacer concesiones importantes en el camino. Y, tercero, logró la autorización parlamentaria que necesitaba para colocar deuda bajo legislación internacional, algo clave para destrabar el programa financiero.

“Estas señales darán sustento a una mayor caída del riesgo país, que pronto debería estar perforando los 550 puntos para encaminarse a la zona de 500”, concluyó.

El presidente Javier Milei tildó la aprobación de la ley de presupuesto como un “hecho histórico”. “No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal”, apuntó en su cuenta de X.

LA LIBERTAD AVANZA



La aprobación de hoy con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 es un hecho histórico.



No hay registro de la aprobación de un presupuesto con… — Javier Milei (@JMilei) December 27, 2025

Celebró además la aprobación de la ley de inocencia fiscal, que dijo que venía “a reparar la estafa que el Estado les hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”.

Según puntualizó, el umbral de evasión simple se eleva a $100 millones y el de evasión agravada a $1000 millones. También se modificó el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 a 3 años. Además, quien incumpla y sea notificado podrá resolverlo pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal.

Milei dijo que se blindaría para siempre a los ciudadanos argentinos que adhirieran al Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial.

“Quiero invitar a todos los argentinos que durante años huyeron de la inflación, del cepo o de todas las barbaridades que hizo la dirigencia política, a que adhieran al nuevo régimen simplificado de Ganancias y puedan disponer de sus ahorros de manera segura para siempre. En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina”, cerró.