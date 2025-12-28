El ingreso de las familias se recuperó este año, pero está todavía 14% debajo de 2015

La desinflación es percibida por los argentinos como el principal logro del Gobierno de Javier Milei, tanto entre quienes aprueban los primeros dos años de gestión como entre quienes no están conformes con la experiencia libertaria. Sin embargo, los relevamientos de opinión muestran otro punto de contacto: una porción significativa de la sociedad siente que no llega a fin de mes, aun en un contexto de desaceleración de los precios.

Un análisis de la consultora EcoGo, en base a datos oficiales, ayuda a explicar esa aparente contradicción. Los ingresos de las familias se recuperaron con fuerza en términos interanuales al cierre de 2025, pero sin una mejora sostenida en el tiempo ni una recomposición plena del nivel perdido en la última década. La mejora fue real, pero acotada y heterogénea, liderada por cuentapropistas e informales, y alcanzó apenas para volver a los registros previos a la asunción de Milei, manteniéndose muy por debajo de los valores de una década atrás.

La masa de ingresos de las familias que releva EcoGo mostró en 2025 una suba interanual de 11,1%, aunque sin mejoras significativas frente al año previo. En promedio, el agregado se mantuvo prácticamente estable respecto de 2024 y en niveles similares a los de 2023, lo que da cuenta de una recuperación más estadística que estructural, sin una trayectoria claramente ascendente a lo largo del año.

La masa de ingresos de las familias se ubicó en 2025 5,5% por debajo de 2019 y 14% por debajo de 2015, y apenas empatada con los registros de 2023. [e]LUCIO TAVORA - XinHua

En términos de nivel, la recuperación sigue siendo incompleta. La masa de ingresos se ubicó en 2025 5,5% por debajo de 2019 y 14% por debajo de 2015, y apenas empatada con los registros de 2023. Así, el rebote del último año no alcanzó para recomponer las pérdidas acumuladas en los ciclos económicos previos.

La mejora agregada esconde, además, una marcada heterogeneidad entre los distintos componentes del ingreso. Los mayores avances se observaron en los segmentos más informales y flexibles del mercado laboral. Los trabajadores cuentapropistas registraron en 2025 una suba interanual de 32,4%, ubicándose apenas 3,9% por debajo de 2023, pero todavía 17,3% por debajo de 2019 y 28,5% por debajo de 2015. En una línea similar, los asalariados privados no registrados, comúnmente conocidos como “en negro”, crecieron 33,4% interanual, logrando ubicarse 12% por encima de 2019, aunque aún 13,5% por debajo de 2015.

En contraste, los ingresos formales avanzaron a un ritmo mucho más moderado. Los asalariados privados registrados mostraron una suba interanual de 6,6%, con niveles 0,7% por encima de 2019, pero todavía 13,5% por debajo de 2015 y apenas superiores a los de 2023. El salario del sector público creció 7% interanual, pero continúa siendo uno de los componentes más rezagados: se encuentra 15,5% por debajo de 2019 y 28,2% por debajo de 2015, con una recuperación limitada frente al año pasado. Este último segmento fue una de las principales víctimas de la “motosierra” sobre el gasto con la que el Gobierno buscó sostener el superávit fiscal.

La debilidad del salario formal también aparece en los datos de otras consultoras. Según explicó el director de Analytica, Claudio Caprarulo, los salarios privados registrados no muestran crecimiento real en 2025 y se mantienen en un nivel históricamente bajo. En perspectiva, se ubican 21,8% por debajo de los valores de 2017, mientras que la cantidad de perceptores de estos ingresos cae, en paralelo con el avance de la informalidad en el mercado laboral.

“Se configura un doble problema en términos de demanda para el mercado interno. Primero, porque la masa salarial cae, dado que en promedio los ingresos de los informales son más bajos. En segundo lugar, porque se limita la expansión del crédito como mecanismo para impulsar el consumo: el riesgo en ese segmento es mayor, con niveles más altos de irregularidad de cartera, lo que se traduce en tasas de interés más elevadas”, señaló el economista.

Las jubilaciones exhibieron una mejora interanual del 14,5%, aunque parten de un piso muy bajo: permanecen 28,4% por debajo de 2019 y 25,9% por debajo de 2015, y siguen siendo uno de los ingresos más golpeados en términos reales, incluso tras la recuperación de 2025.

Las asignaciones familiares y transferencias mostraron un comportamiento inverso: cayeron 13,7% interanual, aunque continúan muy por encima de los niveles históricos, con un nivel 92,8% superior al de 2015 y 13,8% por encima de 2019. En el inicio de la gestión de Milei se produjo un fuerte aumento de ingresos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que luego fue perdiendo peso relativo en un contexto de normalización de transferencias y ajuste fiscal.

Según EcoGo, el consumo creció 7% interanual en 2025 y finalizó en máximos de la última década, aunque la mejora no estuvo impulsada principalmente por los ingresos, sino por el repunte del crédito. Sin embargo, no todos los sectores sostuvieron buenos niveles de ventas.

En ese contexto, ganaron peso las compras selectivas, la búsqueda de precios y los tickets más pequeños, un proceso que benefició más a los pequeños comercios que a las grandes cadenas. En el consumo masivo, los supermercados continuaron mostrando debilidad: si bien el sector creció 2,2% en el acumulado del año hasta noviembre, no logró compensar la caída del 13,9% registrada en 2024, según datos de Scentia.

Los datos ayudan a entender el clima social reflejado en las encuestas de opinión realizadas sobre el cierre de 2025. El informe “Balance de fin de año”, elaborado por Casa Tres, dirigida por Mora Jozami, mostró que la mejora de la economía y la baja de la inflación son señaladas como el principal logro tanto entre quienes aprueban como entre quienes desaprueban la gestión de Milei. Al mismo tiempo, los bajos salarios aparecen entre las principales preocupaciones de quienes mantienen una visión crítica del Gobierno.

En la misma línea, una encuesta de Management & Fit mostró que, bajo el tópico ingresos familiares, el 50,4% de una muestra representativa del total país declaró no llegar a fin de mes: el 11,5% afirmó que puede ahorrar; el 37,4% llega “justo”; el 32,6% llega con dificultades y el 17,8% directamente no llega. Un relevamiento de Opina Argentina arrojó resultados similares: el 22% de los consultados señaló que puede ahorrar, el 38% llega a fin de mes pero no logra hacerlo, el 37% no alcanza a cubrir sus gastos y el 3% declaró no saber.

Los datos de ingresos, consumo y opinión pública convergen en un mismo diagnóstico: la economía dejó atrás el piso del ajuste, pero para una porción significativa de los hogares la recuperación todavía no alcanza para mejorar de manera tangible su situación cotidiana.