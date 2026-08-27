El efecto Trump y el temor en torno a la deuda estadounidense están provocando otra huida hacia la calidad

El “efecto Trump” continúa sintiéndose en los mercados. La noticia de que el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, planea recomprar miles de millones de dólares en bonos del Estado a largo plazo ha sacudido al mercado internacional, y provocó una nueva huida hacia la calidad (“flight to quality”).

La decisión se tomó tras conocerse que la deuda nacional bruta de EE. UU. alcanzó por primera vez los US$40 billones, un fenómeno que el New York Times describió como un “hito ominoso” tras “décadas de endeudamiento para financiar los crecientes costos de las fuerzas armadas, los programas de protección social y los recortes fiscales del presidente Trump”.

En ese escenario, el 24 de agosto, el precio del oro, según el índice COMEX, subió a poco más de US$4.700 por onza, su nivel más alto desde mediados de mayo, lo que representa un aumento de alrededor del 5,3% entre el 20 y el 24 de ese mes. Según Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS, el aumento de los niveles de deuda de EE. UU., así como la debilidad del dólar, fueron las razones del alza del año pasado; ahora, esas mismas preocupaciones resuenan en los mercados.

En declaraciones a la CNBC, señaló que el fenómeno “debería elevar el precio del oro a US$5.400 por onza en los próximos 12 meses, en nuestra opinión”.

En las últimas semanas, subió el precio del oro

Esto, como se ha visto anteriormente, podría tener un impacto positivo en la Argentina. A finales de noviembre de 2025 se registró un nivel récord en el valor de las exportaciones de oro, a pesar de que la cantidad real del metal precioso disminuyó.

Al mismo tiempo, los precios de la soja y el trigo se dispararon ayer en la Bolsa de Chicago, referencia mundial para los granos, para alcanzar los niveles más altos de los últimos dos años y tres meses. Este movimiento estuvo explicado también por nuevas compras de China en los Estados Unidos y los temores por los efectos que podría tener el fenómeno El Niño sobre la próxima campaña.

A pesar de la distancia geográfica, la Argentina no es inmune a las crisis financieras provocadas por el desplazamiento de los inversionistas hacia activos menos riesgosos. Como subraya el Atlantic Council, un centro de estudios estadounidense, “los períodos de mayor incertidumbre o las noticias adversas procedentes de Estados Unidos pueden llevar a los inversionistas a ‘reducir el riesgo’. Dado que los activos de los mercados emergentes suelen considerarse más riesgosos, esto provoca una fuga de capital hacia opciones más seguras (como el oro)”.

Esto podría tener repercusiones en el Cono Sur, ya que la reasignación “eleva los rendimientos y los diferenciales de los mercados emergentes”, lo que resulta en una reducción abrupta de la disponibilidad de crédito para países como la Argentina.

En cuanto a esta “huida hacia la seguridad”, algunos activos que tradicionalmente no se consideran “seguros” también han experimentado una variación positiva. El bitcoin es un ejemplo clave de esto: desde el 19 de agosto hasta hoy, el valor de la criptomoneda aumentó más del 23%, y alcanzó un máximo de casi US$80.000, un nivel que no se veía desde mediados de mayo.

Este argumento fue repetido por The Economist, que afirmó que las noticias sobre el aumento de la deuda y las recompras de bonos a largo plazo han llevado a los inversionistas “temerosos” a recurrir nuevamente a las “operaciones de devaluación”, la estrategia de trasladar capital de las monedas fiduciarias (como el dólar estadounidense) a activos tangibles, como el oro.

La cotización del bitcoin volvió a subir. Shutterstock

En cuanto al impacto global de esta situación, aún está por verse. Michael Peterson, presidente del centro de estudios estadounidense Peterson Foundation, calificó el nivel de mala gestión fiscal de la administración de Trump como “trágico” y declaró a Fortune: “Me preocupa la falta de urgencia. El hecho de que los mercados financieros estuvieran bien ayer no significa que vayan a estar bien mañana”.