El fin de la economía de la estafa

Si sabes usar la inteligencia artificial, puedes ahorrarte mucho tiempo y dinero. ¿Alquilas un auto nuevo? Asegúrate de subir primero una foto del contrato a ChatGPT. ¿Necesitas ayuda con una canilla que gotea? La IA suele entender el problema, y ​​a un costo menor que un plomero. Los padres con un bebé inquieto ahora pueden usar chatbots para responder preguntas en segundos, en lugar de esperar a una cita con el médico.

Estos ejemplos se suman a algo más grande. A medida que la IA se generalice, eliminará una de las distorsiones más persistentes del capitalismo moderno: las ventajas de información que los vendedores, proveedores de servicios e intermediarios disfrutan sobre los consumidores. Cuando todos tengan un genio en el bolsillo, serán menos vulnerables a las ventas fraudulentas, lo que los beneficiará y mejorará la eficiencia económica general. La “economía del engaño”, en la que las empresas se benefician de la opacidad, la confusión o la inercia está encontrando su final.

Las ventajas de la información han existido desde que existen los propios mercados. En la Inglaterra medieval, los vendedores usaban balanzas falsas para engañar a los clientes; los dueños de bares añadían sal a la cerveza para aumentar la sed de los clientes. Estas prácticas sórdidas no solo son molestas. En un artículo publicado en 1970, George Akerlof, economista ganador del Premio Nobel, analizó el mercado de autos usados. Es difícil para un comprador saber si un vehículo funciona correctamente o si tiene problemas ocultos. Por lo tanto, los compradores asumen lo peor. Como resultado, los intermediarios honestos, preocupados por ser sospechosos de comportamiento explotador, se mantienen alejados. La calidad del servicio disminuye. Menos consumidores satisfacen sus necesidades.

Internet ha dificultado estafar a los clientes. Con Carfax y otros proveedores de datos de vehículos, los clientes pueden consultar el historial de un vehículo, superando algunos de los problemas identificados por Akerlof. Los taxistas ahora tienen dificultades para llevar a la gente por rutas tortuosas pero rentables, ya que aplicaciones como Lyft y Uber les indican exactamente adónde ir. Tripadvisor, un sitio web de reseñas, dirige a los turistas a restaurantes que ofrecen una comida decente. A principios de la década del 2000, había más de 20 sucursales de Angus and Aberdeen Steak Houses, una conocida trampa para turistas, en Londres. Hoy quedan cuatro, y las que quedan son mejores que antes.

Estos acontecimientos llevaron a los expertos a proclamar el fin de los mercados fraudulentos. “La perfección de la información está en auge”, declaró Jeff Bezos, fundador de Amazon, en 2007. “Muchas teorías económicas sobre la información asimétrica, aunque lógicamente correctas, se han vuelto empíricamente obsoletas”, argumentaron Tyler Cowen y Alex Tabarrok, ambos de la Universidad George Mason, en 2015. Se calcula que aproximadamente el 25% del gasto del consumidor estadounidense se destina a bienes y servicios con graves asimetrías informativas, desde la atención médica hasta las reformas de viviendas, frente al 30% de principios del milenio.

Pero eso significa que persisten muchas industrias fraudulentas. El sector de la construcción es un ejemplo clásico. Los propietarios rara vez tienen conocimientos básicos sobre, por ejemplo, la climatización o la pintura, lo que los deja a merced de los delincuentes. Las inmobiliarias alquilan propiedades con defectos que solo se hacen evidentes una vez que el inquilino se ha mudado. Los abogados ofrecen malos consejos, pero los clientes no se enteran hasta que es demasiado tarde. Los médicos ofrecen la opción de tratamiento más caro. Los burócratas toman todo tipo de decisiones (desde sanciones fiscales inesperadas hasta el rechazo de una solicitud de planificación) que son difíciles de comprender si no eres un experto.

Los economistas han tendido a centrarse en los costos de las asimetrías de información caso por caso. En 2012, Susan Woodward, de la consultora Sand Hill Econometrics, y Robert Hall, de la Universidad de Stanford, descubrieron que los prestatarios hipotecarios solían perder al menos US$1000 por no comparar precios lo suficiente. Otros perdieron miles de dólares al no refinanciar su hipoteca a tiempo cuando bajaron las tasas de interés. Un artículo publicado en 2019 por el Journal of the American Medical Association reveló que el sistema sanitario del país desperdiciaba hasta US$100.000 millones al año en “sobretratamiento y atención de bajo valor”.

Si sumamos estas estimaciones, es probable que en Estados Unidos los mercados de estafa impongan un impuesto al consumo efectivo de cientos de miles de millones de dólares al año. Un estudio encargado por el gobierno en Gran Bretaña en 2024 estimó que los ciudadanos perdían el equivalente al 2,5% del PBI al año como resultado de la compra de bienes y servicios de una calidad inaceptablemente baja o con otros defectos. Esto abarcaba desde la necesidad de volver a comprar una versión diferente del mismo producto hasta el tiempo perdido en quejas. A pesar de las mejoras desde que Akerlof escribía sobre los autos de segunda mano, el mercado de vehículos usados sigue siendo difícil.

Las startups pueden vislumbrar el futuro. CarEdge utiliza un negociador de IA para negociar con los concesionarios los precios y las condiciones de los vehículos; Pruvo monitoriza las reservas de hotel reembolsables y las vuelve a reservar automáticamente cuando baja la tarifa. Y los LLM generalistas ya son útiles. Una encuesta de Clio, una empresa de software, revela que más de la mitad de los consumidores han utilizado o utilizarían IA para responder a una pregunta legal. “El nuevo estereotipo es que la Generación Z no compra un coche sin consultar primero el contrato a través de ChatGPT”, señala Financial Dystopia, una cuenta popular en X.

Cuando las cosas salen mal, los consumidores utilizan chatbots para obtener una compensación. Un estudio reciente de Weixin Liang, de la Universidad de Stanford, y otros, reveló que, para finales de 2024, aproximadamente el 18% de las quejas de consumidores financieros se debían a la redacción asistida por un LLM. La IA “ayudará a quienes no tuvieron el privilegio de recibir un buen asesoramiento a obtener... un asesoramiento realmente bueno”, argumenta Bret Taylor, presidente de OpenAI, creador de ChatGPT.

La evidencia sobre el impacto de los consumidores empoderados por IA es limitada, pero sugerente. Un artículo de Ryan Shea y sus colegas de la Universidad de Columbia informa sobre un experimento con autos usados ​​y alquileres de apartamentos. Descubrieron que los usuarios que interactúan con un modelo de IA “mejoraron significativamente su rendimiento en las negociaciones”. Una nueva investigación de Minkyu Shin, de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, y sus colegas analizaron más de un millón de quejas presentadas ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos y descubrieron que el 49% de las quejas asistidas por IA fueron atendidas, en comparación con el 40% de las escritas por humanos.

El grado en que la IA realmente elimina los mercados fraudulentos depende de dos factores. Primero, los consumidores necesitan saber cómo usar la IA correctamente. Repetir consejos de ChatGPT sin pensar es menos efectivo que usar el bot como herramienta de aprendizaje que permite al consumidor negociar con mayor credibilidad. En este sentido, los resultados de un ensayo realizado por Jan Biermann, entonces de la Universidad de Hamburgo, John Horton, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Johannes Walter, del Centro ZEW-Leibniz para la Investigación Económica Europea, son alentadores. En el ensayo, se calculó la cantidad de puntos en una imagen, con diferentes tipos de asistencia de IA. Los investigadores descubrieron que las personas podían evaluar la evidencia algorítmica con cuidado, ajustando su adherencia a la misma en función de la calidad de las recomendaciones algorítmicas.

En segundo lugar, es probable que los proveedores y minoristas contraataquen con sus propias herramientas de IA. Los listados de Amazon ya están inundados de descripciones de productos generadas por IA. Usa ChatGPT con tu plomero hoy mismo y quizá puedas convencerlo de que baje el precio. Usa ChatGPT con él dentro de un año y podría tener su propio modelo que le diga que te cobre aún más. Las empresas están trabajando en la “optimización de motores generativos”, lo que podría dar lugar a que los chatbots publiquen información favorable a su producto o servicio. Con el tiempo, muchos mercados podrían requerir árbitros de IA, donde ambas partes acuerden acatar la decisión de un bot externo imparcial. Lo que parece claro es que la era del consumidor ignorante ha quedado atrás.