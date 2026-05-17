Estos son los números que saldrán en la lotería esta semana, según “la bruja de la IA”

La inteligencia artificial creció de manera avanzada y es una herramienta útil para resolver cuestiones de diferente índole. Mediante la plataforma Gemini, los usuarios despejan dudas e inquietudes, por ejemplo, qué número saldrá en la lotería.

Aunque es una cuestión azarosa y no existan evidencias que justifiquen la elección de la IA, la plataforma Gemini eligió cinco números que podrían ser los ganadores.

Qué números recomienda la IA para ganar la lotería

El primer número recomendado es el 3; el significado de este número en la quiniela está relacionado con San Cono, el santo italiano de la buena suerte; en segundo lugar, el 10 es el otro recomendado, el cual tiene como significado el cañón.

En tercer lugar, el 16 es otro de los elegidos y simboliza el anillo para los amantes de la quiniela y lotería; para cerrar, el 11 y 26 también fueron mencionados por la inteligencia artificial (IA) que lanzó su vaticinio para la semana entrante.

Cuál es el pozo del Quini 6 para el sorteo de este domingo 17 de mayo

El Quini 6 tiene un nuevo sorteo este domingo 17 de mayo, y en esta oportunidad el pozo estimado llega a los $10.100 millones.

Se trata de un juego de azar que tiene uno de los pozos más grandes del país. Se sortea este domingo a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. La transmisión se puede seguir en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y por streaming en la cuenta de YouTube oficial.

El pozo estimado del Quini 6

El Quini 6 es un juego de azar en el que el apostador elige 6 números entre el 00 y el 45 para ganar un premio establecido mediante un pozo. Las apuestas se toman en la agencia de lotería más cercana, donde el agenciero cargará los números del jugador y le dará un ticket que acredite el juego.

Cuándo se sortea el Telekino

El Telekino n° 2428 se sortea este domingo 17 de mayo. Para los 15 aciertos se ofrece una casa rodante, una camioneta 0 km y un viaje a Río de Janeiro, Brasil. En tanto, desde la Lotería de la Provincia de Buenos Aires informaron que un pozo estimado de $450 millones. Adicionalmente, con el número de cada cartón se sortearán cinco premios de $2.500.000.

Los premios del Telekino 2428

El sorteo se transmite en vivo por Canal 9 en todo el país a partir de las 16.30 y a través del canal oficial de YouTube de Telekino. Cada cartón cuesta $2500. En la edición anterior del domingo 10 de mayo, el pozo quedó vacante y hubo ganadores con 14, 13 y 12 aciertos.