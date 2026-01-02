El fin de una era: El retiro de Warren Buffett y el futuro de Berkshire Hathaway

La primera vez que “se retiró”, en 1956, Warren Buffett tenía 25 años. Benjamin Graham, el famoso seleccionador de acciones que lo empleaba, había cerrado su fondo. El oráculo de Omaha, como más tarde se conocería a Buffett, regresó a Nebraska. Su descanso del trabajo fue breve; pronto inició su propia sociedad de inversión. Pero luego, en 1969, a los 38 años, Buffett se retiró por segunda vez, diciendo a los inversores que no estaba “en sintonía con este entorno de mercado” y que cerraría su fondo. Su atención se desplazó a Berkshire Hathaway, una atribulada empresa textil que controlaba. Desde entonces, ha sido uno de los mayores éxitos de la historia empresarial.

El 31 de diciembre, Buffett, que tiene 95 años, se retiró por tercera —y presumiblemente última— vez. Dejará el cargo de director ejecutivo de la novena empresa más valiosa de Estados Unidos, y la más singular. Berkshire es un coloso financiero. Es la segunda mayor aseguradora de propiedad y responsabilidad civil del país, y posee acciones negociables, bonos y efectivo por un valor cercano a los US$700.000 millones. También es un conglomerado industrial. Berkshire controla alrededor de 200 empresas, entre ellas BNSF, uno de los cuatro ferrocarriles “clase 1” de Estados Unidos; un conjunto de empresas de servicios públicos de energía; y marcas de consumo que van desde las zapatillas Brooks hasta los caramelos See’s. Es, además, una religión capitalista. La edición de 1934 de Security Analysis, el manual de Graham y David Dodd, es su biblia. Los sermones se pronuncian anualmente por Buffett en la conferencia de accionistas de Berkshire.

Es difícil imaginar un relevo más complicado. Extensa, analógica y fraternal, Berkshire es una empresa singular que durante mucho tiempo giró en torno a su jefe igualmente singular. Ha sido extraordinariamente exitosa: desde que Buffett tomó el control en 1965, las acciones de Berkshire han superado ampliamente al índice S&P 500 de Estados Unidos. La transición a Gregory Abel, su sucesor designado, será observada de cerca. ¿Puede la creación de Buffett seguir prosperando cuando él dé un paso al costado?

Warren Buffett es un inversor “de valor” en la medida en que comenzó su carrera rastreando los mercados en busca de empresas que valieran menos que el valor contable de sus activos.

La empresa más venerada de Estados Unidos es también una de las menos comprendidas. Berkshire es conocida como un vehículo del genio inversor de Buffett. Es un inversor “de valor” en la medida en que comenzó su carrera rastreando los mercados en busca de empresas que valieran menos que el valor contable de sus activos. Pero también ha poseído muchas acciones de “crecimiento”. Su compra de acciones de Apple entre 2016 y 2018 estuvo entre las inversiones más rentables en la historia de Berkshire.

A Buffett no le gustan ninguno de los dos términos. Pero hay una pieza de jerga inversora de la que no se cansa de hablar: los “fosos” (moats), una ventaja competitiva que permite a un negocio obtener de forma consistente una rentabilidad superior a su costo de capital. La habilidad de Buffett para identificarlos es una de las razones del notable desempeño de Berkshire. Algunos fosos se conceden principalmente por los gustos de los consumidores, como en el caso de Apple (Berkshire posee acciones por valor de US$65.000 millones) o Coca-Cola (US$28.000 millones). Otros se confieren, al menos en parte, por la regulación, como ocurre con Bank of America (US$32.000 millones) o Moody’s (US$13.000 millones). Berkshire posee una pequeña participación tanto en Visa (US$3000 millones) como en Mastercard (US$2000 millones), los proveedores dominantes de tarjetas de crédito en Estados Unidos, así como una quinta parte de American Express (US$58.000 millones).

Quizá la mayor innovación de Buffett, sin embargo, no fue en la asignación de capital, sino en su obtención. En 1967, Berkshire compró National Indemnity, una aseguradora de Nebraska. Junto con GEICO, una aseguradora de automóviles, y un gran negocio de reaseguro, proporciona gran parte del capital de Berkshire. La idea es simple: los asegurados pagan primas a las aseguradoras antes de que estas paguen los siniestros. Cuando una aseguradora se gestiona de manera rentable, cobrando más en primas de lo que paga en reclamaciones y costos, puede invertir esas primas y quedarse con los rendimientos. La mayoría de las aseguradoras las colocan en bonos. Las aseguradoras de vida propiedad de firmas de capital privado ahora experimentan con la compra de deuda privada de mayor rendimiento. Pero, de forma inusual, la mitad de los activos del brazo asegurador de Berkshire está invertida en una cartera concentrada de acciones.

Las ganancias de suscripción del negocio asegurador de Berkshire representan una parte pequeña y volátil de su resultado final, pero las primas recaudadas han financiado algunas operaciones enormes. BNSF fue propiedad primero de National Indemnity antes de convertirse en una filial directamente controlada por Berkshire en 2023. El cuarto de Occidental Petroleum que posee Berkshire también está alojado en la aseguradora.

Otra fuente de capital que Buffett dominó es el de los inversores minoristas. La reunión anual de Berkshire es una romería de capitalistas de clase media devotos. Es lo opuesto al comercio minorista cercano al juego que impulsa hoy los mercados, pero igual de divertido. La reunión de 2015 comenzó con un video de Buffett fingiendo boxear con Floyd Mayweather. También hay concursos de lanzamiento de periódicos (aunque Buffett sacó las publicaciones impresas de su cartera en 2020).

Berkshire tiene ahora muchos imitadores. Bill Ackman, un gestor de fondos de cobertura descarado, dice que está construyendo su propia versión en Howard Hughes, una empresa inmobiliaria de la que su fondo posee la mitad. Pero ¿qué le depara el futuro a Berkshire sin Buffett? Abel, que actualmente dirige las actividades no aseguradoras de Berkshire, no es un seleccionador de acciones; se formó en el negocio energético. Eso hace que la salida en diciembre de Todd Combs, uno de los principales lugartenientes de inversión de Buffett, hacia JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, sea motivo de preocupación.

El historial de Berkshire como operador es más irregular que su desempeño como inversor. Desde que fue adquirida por Berkshire en 2010, los márgenes de beneficio de BNSF han decepcionado. En 2013, Berkshire se asoció con 3G Capital, una firma de capital privado, para comprar Heinz, un fabricante de sopas, que luego fusionó con Kraft, un vendedor de quesos procesados. Ha sido un desastre, y en septiembre Kraft-Heinz dijo que se dividiría en dos. Berkshire adopta un enfoque no controlador del gobierno corporativo y no busca sinergias entre las empresas de su cartera.

Los talentos de Abel como inversor pronto serán puestos a prueba. A medida que bajan las tasas de interés, aumenta el costo de no poner a trabajar los US$380.000 millones en efectivo de Berkshire. La empresa podría adquirir otro ferrocarril (aunque BNSF se ha opuesto de forma vehemente a la fusión en curso entre Union Pacific y Norfolk Southern). También podría presentar una oferta por Chubb, otra aseguradora en la que ya tiene una participación del 8%. Lo más probable son nuevas inversiones en servicios públicos o en casas comerciales japonesas, las áreas de especialidad de Abel.

La montaña de efectivo de Berkshire también la coloca en una buena posición para aprovechar gangas si los mercados se desploman, como algunos temen que pronto pueda ocurrir. Incluso entonces, su poder estaría disminuido sin Buffett. “Lo que vas a perder es su libreta de contactos”, dice Brian Meredith, de UBS, un banco de inversión. ¿Seguiría llamándose a Berkshire para estabilizar bancos en quiebra como ocurrió en 2008?

Abel podría, en cambio, empezar a devolver efectivo a los accionistas. Según sus propias reglas, la elevada valoración actual de Berkshire debería impedir las recompras, y no ha pagado dividendos desde 1967. Hacerlo ahora sería otro paso hacia convertirse en una empresa más típica. Berkshire nombró recientemente a su primer director jurídico; también parece probable que, bajo Abel, haya más divulgación financiera. Las cartas anuales de Buffett eran directas sobre el desempeño de Berkshire y el capitalismo en general, pero escasas en cifras.

El cambio será lento, pero seguro. Los fieles tenedores de las acciones “clase A”, con superderechos de voto, de Berkshire darán tiempo a Abel para asentarse, opina Lawrence Cunningham, de la Universidad de Delaware. Buffett seguirá siendo presidente del consejo de administración de Berkshire, que está repleto de familiares y amigos suyos. Pero el aumento de la propiedad institucional de las acciones “clase B” —y la perspectiva de que la participación de Buffett se convierta en acciones B tras su partida corporal— hacen inevitable una transición hacia un gobierno corporativo más ordinario. Ese sería un final sensato para una carrera extraordinaria.