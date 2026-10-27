El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y allana el camino para un nuevo desembolso

WASHINGTON.- Luego de la misión técnica del mes pasado en Buenos Aires y varias semanas de trabajo junto a las autoridades argentinas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este martes la tercera revisión del acuerdo a nivel técnico con el Gobierno, lo que allana el camino para un nuevo desembolso una vez que tenga la luz verde del directorio del organismo multilateral.

Luego del cierre del acuerdo formal con el staff, anunciado esta tarde, se espera para principios de diciembre la habilitación de un giro de unos US$900 millones en el marco del programa por US$20.000 millones acordado entre el Fondo y el Gobierno en abril del año pasado.

El ministor Luis Caputo y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. @LuisCaputoAR

“El personal del FMI y las autoridades argentinas han alcanzado un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa de reforma económica de Argentina que está respaldado por el acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI. Previa aprobación por parte del directorio ejecutivo del FMI, la Argentina tendría acceso a aproximadamente US$900 millones”, señaló el comunicado.

En la nota difundida por el FMI, el organismo destacó la disciplina de las políticas macroeconómicas y las reformas orientadas al mercado, que “continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de la Argentina”. Además, hizo hincapié en que la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa.

“Sobre la base de estos avances, se alcanzaron acuerdos en torno a un conjunto equilibrado de políticas que tiene por objeto reforzar aún más la estabilidad y la resiliencia sin dejar de fomentar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento”, señaló el FMI.

Kristalina Georgieva y Javier Milei, en la Casa Rosada. @KGeorgieva

El 13 de octubre pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, se había reunido con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Bangkok, Tailandia, donde se desarrollaron las reuniones anuales del organismo y del Banco Mundial (BM).

En ese momento, el ministro había señalado que los equipos de ambas partes continuaban trabajando para finalizar la tercera revisión del programa, en momentos en que el Fondo ha mostrado preocupación por algunos indicadores económicos de la Argentina de los últimos meses, como el del crecimiento.

De todas formas, el FMI destacó que el programa “continúa arrojando resultados impresionantes, pese a una coyuntura mundial más compleja”, en referencia al impacto que ha tenido la guerra en Medio Oriente en los precios de la energía y el aumento gene­ra­li­zado de ren­di­mien­tos de bonos del Tesoro nor­tea­me­ri­cano.

“Las prudentes políticas fiscales y monetarias adoptadas han ayudado a que continúe el proceso de desinflación y han fortalecido considerablemente la posición externa y los colchones [buffers] de Argentina. Como consecuencia, las reservas internacionales netas han superado el objetivo fijado para finales de junio en aproximadamente US$4000 millones, el Banco Central [BCRA] compró cerca de US$16.000 millones en lo que va del año, la Tesorería captó más de US$5000 millones en divisas en los mercados locales”, señaló el Fondo.

También indicó que el BCRA refinanció US$6000 millones de sus operaciones REPO, de los cuales US$5000 millones vencen en 2028. Además, recordó que con el respaldo de acreedores oficiales, la administración de Javier Milei movilizó US$3200 millones en financiamiento bancario internacional con garantías y “se encuentra muy avanzado en las gestiones para obtener US$1000 millones adicionales antes de fin de año”.

El Fondo señaló también que las amplias reformas estructurales en los ámbitos del comercio, el trabajo, la inversión y los mercados de capitales están propiciando “una economía más eficiente y orientada al mercado”, mientras que el volumen de las exportaciones está alcanzando nuevos máximos.

En ese sentido, resaltó que las inversiones aprobadas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las grandes apuestas del Gobierno, ya superan los US$76.000 millones, y se prevé que su ejecución “fortalezca el crecimiento y la creación de empleo con el tiempo”.

El Fondo destacó que el ancla fiscal seguirá siendo “un elemento central del programa, coherente con el objetivo de lograr un superávit primario del 1,4% del PBI en 2026 y un esfuerzo fiscal similar en 2027″, como lo refleja el Presupuesto para el año próximo presentado al Congreso.

“Este sería el cuarto año consecutivo con superávit fiscal primario y equilibrio fiscal global. La continuidad de la disciplina en el gasto y las reformas de los marcos tributario y fiscal reforzarán aún más los esfuerzos de consolidación, y permitirán a la vez proteger el gasto prioritario en materia social y de infraestructura”, señaló.

Uno de los puntos centrales de la revisión era el resultado fiscal del primer semestre. La Argentina registró un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de la meta de $6,86 billones.

Santiago Bausili, Kristalina Georgieva, Luis Caputo y Dan Katz, en Bangkok. X@LuisCaputoAR

Por otra parte, el Fondo sostuvo que las autoridades acordaron “mantenerse preparadas para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan, y activar líneas de crédito contingentes según sea necesario”. Y añadió que “se seguirán realizando esfuerzos para extender aún más los plazos de vencimiento”.

Caputo ha señalado en el último tiempo que volver a emitir deuda en los mercados internacionales de capitales es una opción y no un objetivo inmediato, priorizando postergar la salida a la espera de condiciones de tasa más convenientes.

Este martes, el riesgo país cedió durante la rueda 12 unidades y se ubicó en los 753 puntos básicos (-1,57%), aunque sigue en los valores más altos del último año.

Según el Fondo, las prioridades acordadas con las autoridades argentinas seguirán consistiendo en profundizar los mercados internos de capital, ampliar el acceso a financiamiento a más largo plazo, facilitar la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI y avanzar con las concesiones para infraestructura adjudicadas recientemente.

“Junto con las reformas laborales y de mercado puestas en marcha a principios de este año y una continua gestión macroeconómica prudente, se espera que estas medidas fortalezcan el crecimiento y el empleo con el tiempo”, señaló el organismo que lidera Georgieva.

La tercera revisión del programa se produjo, además, en un contexto de preocupación por la evolución de la actividad económica. La economía se estancó en agosto y quedó a las puertas de una recesión técnica. Tras el derrumbe de julio, la actividad apenas avanzó 0,1% en la medición desestacionalizada, un rebote insuficiente para recuperar el terreno perdido.

En medio de las inquietudes que el propio FMI había manifestado sobre la disparidad del crecimiento en la Argentina, hace dos semanas, en su informe de “Perspectivas de la economía mundial”, el organismo hizo un fuerte recorte de su pronóstico de expansión del PBI del país para este año, al bajarlo al 2,1% desde el 3,5% del informe anterior, una proyección que estuvo por debajo del promedio regional y global. Además, elevó la previsión sobre el desempleo.

La subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, señaló en ese momento que el organismo espera que el crecimiento comience a recuperarse en el último trimestre de este año y que se fortalezca aún más en 2027 y 2028.