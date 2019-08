El martes próximo se realizará una nueva edición del IAB Now, el mayor encuentro de empresas de internet y publicidad interactiva

El Interactive Advertising Bureau de Argentina (IAB), entidad que agrupa a las principales empresas de internet y de publicidad interactiva, realizará el próximo martes un nuevo IAB Now. Esta nueva edición del IAB Now tiene como claim "Presente y futuro en el marketing digital" y se centrará en temas como: big data, inteligencia artificial, tendencias sociales y consumo, creatividad, audiencias, "non human traffic", medios, social media, influencers, compra programática, entre otros tópicos.

Entre algunos de los speakers, estarán: Mariela Mociulsky, CEO y fundadora de Trendsity y presidenta de Saimo; Agustina Servente, innovation director Kantar; Seraj Bharwani, chief of strategy del grupo AcuityAds; Ignacio Zuccarino, director creativo de Google Cloud US y líder creativo de Google Latam; Florencia Bameule, head comercial de Mercado Libre Publicidad en la Argentina, Chile y Uruguay; Carolina Angarita Barrientos, country manager para Colombia de Discovery Inc. y head digital para Latinoamérica; Lucas Campodónico, co-founder de Bioguía y director Grupo B-ECO; Walter Sosa Escudero, economista, especializado en estadística y profesor plenario de UdeSA; Raquel Oberlander, directora y fundadora de MarketingAVC, directora general creativa y digital en Notable Publicidad y vicepresidenta del IAB Uruguay; David Posada, chief digital officer Latam de Group; Martín Jaramillo, head of brand strategy spanish speaking Latin America en Twitter; María Martínez Díaz, directora comercial de White Ops, y Federico Harrington, security researcher de White Ops.

También participarán de la jornada, José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, quien brindará una charla sobre: "Cómo maximizar los datos para la generación de contenidos de calidad", y Daniel Hadad, fundador de Infobae, quien expondrá sobre: "Por qué van a sobrevivir los medios digitales".

"Este año nos propusimos centrarnos en el presente y el futuro del marketing digital. A través de una agenda de contenidos que atraviesa los principales temas de la industria digital, expertos locales e internacionales brindarán a los asistentes su visión sobre lo que está sucediendo como también sobre lo que vendrá en publicidad, medios, creatividad y big data, entre otros tópicos. Por otro lado, durante el IAB Now se entregarán los Premios +Digital, iniciativa conjunta entre el IAB e Interact, que reconoce las mejores estrategias digitales del país de una forma integral", expresó Gervasio Marques Peña, presidente de IAB Argentina y director comercial de LA NACION.

Cita anual

Gustavo Buchbinder, presidente de Interact y secretario de IAB Argentina, señaló: "El IAB Now es el evento de publicidad y de marketing digital más grande de la Argentina, y posiblemente de la región, tanto por la cantidad y calidad de speakers locales e internacionales que participan, así como por el alto nivel de asistencia que registra cada año. Es una jornada que abarca prácticamente todos los temas vinculados con la industria, y además es un excelente espacio de networking, que reúne a más de 2000 profesionales del sector".

El IAB Now también contará con más de 35 charlas y paneles, en los que participarán anunciantes y referentes locales de la industria digital. La jornada está dirigida a: brand managers, gerentes y directores de marketing, publicidad y medios, profesionales de agencias de medios y creativas, medios de comunicación, y profesionales de publicidad interactiva y marketing digital.

Durante el IAB Now, se entregarán los Premios +Digital, que reconocen las mejores estrategias digitales del país y que organizan conjuntamente el IAB Argentina e Interact.

La entrada es gratuita y requiere inscripción previa en: https://iab-now-2019.eventbrite.com.ar hasta el próximo lunes.

Nueva industria

El Interactive Advertising Bureau (IAB) nació en 2001 para reunir a los principales portales y medios online del país, así como a agencias de publicidad, centrales de medios, adnetworks (redes de sitios), agencias interactivas, empresas de tecnología, y compañías comprometidas con el desarrollo de la publicidad en internet.

Los objetivos del IAB son: consolidar a internet como medio publicitario masivo, impulsando una mayor inversión en los medios digitales; mejorar el conocimiento del valor de la publicidad interactiva; y ser el aval de los estándares de la industria, en términos de prácticas, formatos y mediciones.