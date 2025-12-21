El mercado ahora ve alineado al Gobierno con el FMI

El esquema de bandas original, con un ajuste nominal del 1% mensual, garantizaba una apreciación real endógena y dejaba poco margen ante shocks externos. El pasaje a bandas ajustadas por inflación pasada (t-2) elimina ese sesgo y permite una depreciación real gradual, al no ajustarse por la inflación de los socios comerciales. La recalibración envía dos mensajes: el Gobierno reconoce la relevancia del tipo de cambio real y busca flexibilidad en el TC (¿podría haber un cambio de nivel?). ¿El costo? Resignar un ancla nominal.

Más un cambio de postura que de estrategia

El programa de acumulación de reservas formalizó una dinámica que ya estaba en marcha. Se trata de un compromiso explícito de comprar hasta el 5% del volumen diario del mercado cambiario, además de operaciones en bloque. En otras palabras, ahora Gobierno, bonistas y FMI están alineados. Las compras del Tesoro en el MLC habían comenzado el 12/11. Desde entonces, compró US$857 millones netos: US$280 millones en noviembre y US$577 millones en las primeras 10 ruedas de diciembre.

El cambio en la política monetaria debe leerse con la próxima revisión del FMI

La recalibración del esquema cambiario y la formalización del plan de compras de reservas fueron celebradas por el Fondo. Por supuesto, el timing no es casual: se aproxima la segunda revisión del EFF, en la que Argentina pedirá un waiver, dado que la meta de acumulación de reservas se encuentra a US$10.300 millones de cumplirse. En este contexto, la fase de “remonetización” era una señal necesaria para destrabar el próximo desembolso (US$1.045 millones) y reencauzar el rumbo del programa.

¿Por qué si los bonos rallearon, los dólares subieron?

Entre el lunes y el miércoles, los Globales avanzaron 3,3%, llevando los rendimientos de la curva a un dígito y el riesgo país a 556 pbs, el nivel más bajo de la gestión. Se constata empíricamente la relación positiva entre acumulación de reservas y compresión de spreads. Por su parte, el dólar también avanzó (spot 0,9% y CCL 2,7%). La hipótesis más consistente es que el mercado ya descuenta un BCRA demandante de divisas, lo que requirió la recalibración del techo de la banda. Por ello, el movimiento reflejaría un ajuste de expectativas más que tensión cambiaria.