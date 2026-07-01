El Gobierno actualizó los tarifas de electricidad y oficializó un aumento de impuestos en los combustibles

El gobierno Nacional estableció este miércoles, por medio de una serie de medidas publicadas en el Boletín Oficial, un nuevo aumento en el impuesto a combustibles líquidos y dióxido de carbono para todo julio y, en consecuencia, se registrarán subas en los valores de la nafta y el gasoil. Además, actualizó las tarifas de electricidad que aplicarán Edenor y Edesur desde el 1° de julio, al aprobar nuevos cuadros tarifarios.

En el caso de la normativa sobre los combustibles, se trata de una actualización mensual que se realiza desde hace un año mediante un esquema pendiente de 2024 que se implementó durante cada trimestre de 2025. De esta manera, a partir del Decreto 562/2026, el Poder Ejecutivo resolvió que para las naftas se aplicará una suba de $21,192 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,298 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

En cuanto al gasoil, el aumento será de $18,959 por litro para el gravamen general, $10,266 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $2,161 por litro por el gravamen al CO₂.

El Gobierno estableció subas en los impuestos al combustible Ricardo Pristupluk

Los montos actualizados derivan de la fórmula de ajuste trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), según indicaron desde el Poder Ejecutivo en la normativa.

En la medida, a su vez, detallaron: “En el Decreto N° 501/18 se dispuso que la entonces AFIP, actualmente ARCA, actualizará los montos de los impuestos en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, y considerará, en cada caso, la variación del IPC que suministre el Indec, correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se efectúe y, asimismo, los montos actualizados tendrán efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el primer día del segundo mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúe la actualización, inclusive“.

Los nuevos valores en la electricidad

Este miércoles, el Poder Ejecutivo oficializó aumentos en las tarifas de electricidad que aplicarán Edenor y Edesur a partir del 1° de julio, al aprobar nuevos cuadros tarifarios para usuarios residenciales y actualizar los componentes de distribución reconocidos a ambas compañías. Las medidas también mantienen el esquema de subsidios energéticos vigente para los hogares alcanzados por ese beneficio.

Se actualizaron los valores de electricidad para julio shutterstock - Shutterstock

En este sentido, para los usuarios residenciales sin subsidio de la categoría de menor consumo (R1), Edesur fijó un cargo variable de $153.935 por kWh, mientras que Edenor estableció un valor de $154.881 por kWh.

Los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) continuarán recibiendo asistencia estatal sobre un bloque de consumo base de hasta 300 kWh mensuales durante julio. Las resoluciones también incorporan una bonificación adicional extraordinaria del 25% para los beneficiarios del sistema, que se suma a los descuentos generales previstos por la normativa vigente. En tanto, el consumo que exceda los 300 kWh mensuales será facturado sin subsidio, utilizando los valores plenos correspondientes a cada categoría tarifaria.