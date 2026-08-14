Dos economistas de Pro criticaron el anuncio de Caputo de flexibilización de los créditos en dólares

Los economistas Guido Sandleris y Hernán Lacunza, de Pro, criticaron fuertemente este viernes la flexibilización de los créditos en dólares, una medida que fue anunciada el pasado jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, al considerar que “es una mala idea”.

Sandleris, expresidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri, se opuso a la decisión de la gestión libertaria. “He apoyado muchas de las medidas que ha tomado el equipo económico de Javier Milei en estos dos años y medio. Sin embargo, creo que la flexibilización de las reglas para otorgar préstamos en dólares anunciada ayer es una mala idea”, expresó a través de la red social X.

El exfuncionario argumentó que la medida “erosiona uno de los pocos consensos relevantes que la Argentina había logrado construir en materia de política económica”, que sería “la regulación prudencial muy estricta del sistema bancario en dólares”.

Caputo junto a la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva Gustavo Garello - AP

Caputo anunció el jueves que los bancos podrán prestar parte de los depósitos en dólares a todas las empresas, incluso aquellas que generan sus ingresos en pesos. El objetivo de la medida es la ampliación del financiamiento disponible e impulsar la actividad.

Ahora el Poder Ejecutivo modificará el artículo 23 del decreto 905/2002 y el Banco Central (BCRA) estableció una serie de condiciones para contener el riesgo cambiario.

Los nuevos préstamos no podrán superar, en conjunto, el equivalente al 15% de los depósitos en dólares de cada entidad. “El monto autorizado es acotado; el precedente que se establece, no”, argumentó Sandleris.

La crítica de Sandleris sobre la flexibilización de los créditos en dólares Captura

Y sumó que “esa regulación prudencial permitió que la Argentina atravesara todas las crisis cambiarias desde 2001 sin sufrir una crisis bancaria. No fue casualidad, fue el resultado de haber aprendido una lección muy costosa”.

Sandleris señaló que la Argentina tuvo enormes dificultades para construir reglas estables, por lo que “no parece una buena idea debilitar una de las pocas que funcionó durante más de dos décadas con el fin de expandir el crédito ante una necesidad coyuntural”.

La postura de Lacunza

Por su parte, Lacunza, exministro de Hacienda de la gestión de Macri, fue consultado sobre la flexibilización y sostuvo que la medida ya fue implementada y no fue exitosa.

“Ya hicimos eso a fines de los ’90. Terminamos con la pesificación asimétrica. No cometamos los mismos errores”, advirtió en diálogo con Futurock.

Hernán Lacunza Santiago Filipuzzi

El exfuncionario llamó a generar un mercado de crédito en pesos para el que recauda en la moneda local. “Si empezamos a darle créditos en dólares al que recauda pesos, un día sube el dólar porque alguien hizo mal los números y no lo pueden devolver. Y tenemos un 2001″, explicó.

Y preguntó: “¿Y cuándo pasa eso? En lo inmediato, no. Pero en un par de años, no sé. Probablemente no esté nadie de la conferencia de ayer. Y vamos a tener un quilombo. Así que no tomemos atajos", insistió.