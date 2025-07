El Gobierno anunció una nueva licitación de deuda

La Secretaría de Finanzas anunció una nueva licitación para el próximo martes 29 del actual, que comprenderá varios instrumentos en pesos y en dólares, según detalló mediante un comunicado.

Según se informó la recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del martes próximo y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el jueves 31.

Los instrumentos en pesos que se detallaron en el anuncio son, principalmente Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap)/Bonos Capitalizables en Pesos (Boncap) a los siguientes plazos: 15/08/25 (S15G5); 29/08/25 (S29G5); 12/09/25 (S12S5); 30/09/25 (S30S5); 17/10/25 (T17O5), y 31/10/25 (S31O5). También se suma un Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de octubre de 2026.

En tanto, entre los instrumentos a licitar en dólares se destacan Letras del Tesoro Nacional vinculadas al dólar cero cupón con los siguientes vencimientos 29 de agosto de 2025 (D29G5); 30 de septiembre (D30S5); 31 de octubre (D31O5). También se incluye un bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar cero cupón con vencimiento el 15 de septiembre de este año (TZVD5).

En el comunicado mencionado se indicó que la licitación de todos los instrumentos detallados se realizará, mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo.

Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo. En los tramos no competitivos deberán consignarse únicamente los montos de VNO a suscribir y estarán destinados a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada.

En tanto, los tramos competitivos estarán destinados a personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO $ 50.000.000 para los instrumentos denominados en pesos y VNO US$50.000 para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses, y a todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo, con una oferta mínima de VNO $1.000.000 para los instrumentos en pesos y VNO US$1.000 para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar.