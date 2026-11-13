El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de dos proyectos para el gas de Vaca Muerta

El Gobierno nacional autorizó la inserción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos proyectos estratégicos presentados por la empresa TGS S.A. en Vaca Muerta, que requerirán un desembolso conjunto de US$3.245 millones.

Con este aval, las iniciativas de Transportadora Gas del Sur amparadas en el esquema se elevan a tres. Al sumar una iniciativa adicional con la petrolera Pluspetrol, la inversión estimada total en la cuenca superará los US$15.400 millones destinados a la exportación de petróleo y gas.

SE APROBARON DOS PROYECTOS POR MÁS DE USD 3.200 MILLONES PARA EL TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL



Se aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos de la empresa TGS S.A. por USD 3.245 millones en total. Los mismos estarán destinados al tratamiento de los líquidos del… pic.twitter.com/itYk24unKn — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 13, 2026

Los proyectos están orientados al tratamiento de líquidos de gas natural (NGLs, por sus siglas en inglés) y buscan ampliar la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina para lograr un mayor volumen de producción de hidrocarburos. En ese sentido, se espera que las exportaciones sumen más de US$1.100 millones anuales a partir de 2030.

El plan de inversión, que había sido aprobado por el directorio de TGS en junio, se estructura en dos proyectos. El primero se instalará en Tratayén, provincia del Neuquén, y consistirá en la construcción de infraestructura de superficie necesaria para separar los líquidos del gas natural extraído de la formación no convencional.

Respecto a esta iniciativa, YPF confirmó meses atrás su incorporación como socia estratégica, al asegurar parte del volumen de producción.

Proyecto NGL de tgs

El segundo proyecto conectará la cuenca neuquina con el sur de la provincia de Buenos Aires, al contemplar la construcción de un nuevo ducto de 577 kilómetros de extensión, dedicado exclusivamente al transporte de NGLs hasta Bahía Blanca. Allí se erigirá una planta industrial donde los componentes serán fraccionados y acondicionados para su posterior venta al exterior.

Durante la etapa de construcción de la infraestructura y el tendido del ducto, se estima la creación de 19.000 puestos de trabajo directos e indirectos.