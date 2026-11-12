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Inflación de octubre, EN VIVO: cuál es el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para este año

Las estimaciones privadas ubican el índice entre el 1,8% y el 2,1%; el análisis de las principales consultoras y las definiciones del Gobierno

El dato se conocerá hoy a las 16 horas
El dato se conocerá hoy a las 16 horasStock en canva

Las proyecciones de la Fundación Libertad y Progreso

La Fundación Libertad y Progreso también estimó una inflación del 1,8% para octubre. Con ese resultado, el IPC acumularía un aumento del 25,9% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 32,7%.

Según su relevamiento, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” volvió a ser uno de los principales motores de los precios, con una suba del 2,1%, por encima del 2% registrado en septiembre. En contrapartida, el rubro “Vivienda” habría pasado de un aumento del 3,1% en septiembre a apenas el 1,1% en octubre, debido a la ausencia de nuevos ajustes tarifarios de magnitud.

El relevamiento de Equilibra

Según el relevamiento de Equilibra, la inflación de octubre habría sido del 1,8%, una décima por debajo de septiembre. Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora, explicó que los precios estacionales lideraron las subas por segundo mes consecutivo, con un incremento del 2,7%, impulsado principalmente por las verduras, que aumentaron un 5,4%.

Los precios regulados habrían avanzado un 1,8%, con el transporte público (3,3%) por encima del promedio. En contrapartida, la carne se habría mantenido prácticamente estable, con una variación de apenas 0,1%.

El dato se conocerá esta tarde

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre y las principales consultoras económicas anticipan que la inflación se habría mantenido prácticamente sin cambios respecto de septiembre, cuando se ubicó en el 1,9%. Las estimaciones privadas oscilan entre el 1,8% y el 2,1%, lo que refleja las dificultades para profundizar la desaceleración de los precios.

Después de que la inflación de septiembre registrara una leve aceleración frente a agosto (1,7%), los relevamientos privados coinciden en que el índice sigue moviéndose en torno al 2% mensual, en un contexto en el que los aumentos de los alimentos, los combustibles y algunos servicios regulados continúan ejerciendo presión. Tampoco se espera una desaceleración significativa en lo que resta del año, aunque existen diferencias sobre el comportamiento de noviembre y diciembre.

Cuándo se conocerá la inflación de octubre

El Indec dará a conocer la inflación de septiembre este jueves a las 16 horas.

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