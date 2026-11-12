Inflación de octubre, EN VIVO: cuál es el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para este año

La Fundación Libertad y Progreso también estimó una inflación del 1,8% para octubre. Con ese resultado, el IPC acumularía un aumento del 25,9% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 32,7%.

Según su relevamiento, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” volvió a ser uno de los principales motores de los precios, con una suba del 2,1%, por encima del 2% registrado en septiembre. En contrapartida, el rubro “Vivienda” habría pasado de un aumento del 3,1% en septiembre a apenas el 1,1% en octubre, debido a la ausencia de nuevos ajustes tarifarios de magnitud.