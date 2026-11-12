Paritaria: cuánto gana el personal de las Fuerzas Armadas Argentinas en noviembre de 2026

Los miembros de las Fuerzas Armadas reciben en noviembre una nueva actualización salarial, producto de la última resolución que aplica ajustes mensuales a los haberes de todos los cargos jerárquicos del sector.

El personal de las Fuerzas Armadas tiene un nuevo incremento salarial Santiago Cichero/AFV

Esta actualización salarial está dada por la Resolución Conjunta 44/2026, publicada en el Boletín Oficial, y por la que queda establecida una nueva grilla para los distintos escalafones del sector.

La normativa, que lleva fecha del mes de agosto, detalla los valores que percibe cada categoría de trabajador, con aumentos escalonados hasta diciembre.

El escrito, en el artículo 1, indica: “Fíjase el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas a partir del mes de septiembre de 2026, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I que integra la presente medida”.

Sin embargo, la grilla anticipa los montos hasta fin de año y discrimina los valores para personal militar de las Fuerzas Armadas y para personal de la Policía de Establecimientos Navales.

Cuánto gana el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2026

De acuerdo a la grilla que se incluye como anexo en la resolución oficial del Ministerio de Economía y del Ministerio de Defensa, los siguientes son los montos a partir de noviembre:

Haber Mensual de noviembre de 2026 Teniente General, Almirante, Brigadier General $3.727.347 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $3.323.975 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $3.028.469 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.652.673 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $2.306.371 Mayor, Capitán de Corbeta $1.817.035 Capitán, Teniente de Navío $1.504.866 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.338.489 Teniente, Teniente de Corbeta $1.206.693 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $1.092.869 Suboficial Mayor $1.863.670 Suboficial Principal $1.652.187 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.464.687 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $1.288.357 Sargento, Cabo Principal $1.156.650 Cabo Primero $1.038.028 Cabo, Cabo Segundo $960.754 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $875.115 Voluntario 2da., Marinero 2da. $809.838

Los valores para el personal de las FF.AA. en noviembre Ricardo Pristupluk - LA NACION

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en noviembre de 2026

La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales que, a partir de noviembre, tienen las siguientes cifras:

Comisario Inspector $1.149.002 Comisario $1.102.860 Sub Comisario $1.025.817 Oficial Principal $894.649 Oficial Inspector $813.877 Oficial Subinspector $680.689 Oficial Ayudante $563.833 Oficial Subayudante $495.887 Subescribiente $809.691 Sargento Primero $611.694 Sargento $586.166 Cabo $470.021 Agente de Primera $454.313 Agente de Segunda $446.961

El artículo 3 señala de dónde provendrán los fondos para solventar estos incrementos: “El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.