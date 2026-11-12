Paritaria: cuánto gana el personal de las Fuerzas Armadas Argentinas en noviembre de 2026
El Ministerio de Defensa estableció un reajuste salarial para el sector; cuáles son los montos para el penúltimo mes del año
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Los miembros de las Fuerzas Armadas reciben en noviembre una nueva actualización salarial, producto de la última resolución que aplica ajustes mensuales a los haberes de todos los cargos jerárquicos del sector.
Esta actualización salarial está dada por la Resolución Conjunta 44/2026, publicada en el Boletín Oficial, y por la que queda establecida una nueva grilla para los distintos escalafones del sector.
La normativa, que lleva fecha del mes de agosto, detalla los valores que percibe cada categoría de trabajador, con aumentos escalonados hasta diciembre.
El escrito, en el artículo 1, indica: “Fíjase el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas a partir del mes de septiembre de 2026, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I que integra la presente medida”.
Sin embargo, la grilla anticipa los montos hasta fin de año y discrimina los valores para personal militar de las Fuerzas Armadas y para personal de la Policía de Establecimientos Navales.
Cuánto gana el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2026
De acuerdo a la grilla que se incluye como anexo en la resolución oficial del Ministerio de Economía y del Ministerio de Defensa, los siguientes son los montos a partir de noviembre:
|Haber Mensual de noviembre de 2026
Teniente General, Almirante, Brigadier General
$3.727.347
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
$3.323.975
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
$3.028.469
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
$2.652.673
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
$2.306.371
Mayor, Capitán de Corbeta
$1.817.035
Capitán, Teniente de Navío
$1.504.866
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
$1.338.489
Teniente, Teniente de Corbeta
$1.206.693
Subteniente, Guardiamarina, Alférez
$1.092.869
Suboficial Mayor
$1.863.670
Suboficial Principal
$1.652.187
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
$1.464.687
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
$1.288.357
Sargento, Cabo Principal
$1.156.650
Cabo Primero
$1.038.028
Cabo, Cabo Segundo
$960.754
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
$875.115
Voluntario 2da., Marinero 2da.
$809.838
Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en noviembre de 2026
La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales que, a partir de noviembre, tienen las siguientes cifras:
Comisario Inspector
$1.149.002
Comisario
$1.102.860
Sub Comisario
$1.025.817
Oficial Principal
$894.649
Oficial Inspector
$813.877
Oficial Subinspector
$680.689
Oficial Ayudante
$563.833
Oficial Subayudante
$495.887
Subescribiente
$809.691
Sargento Primero
$611.694
Sargento
$586.166
Cabo
$470.021
Agente de Primera
$454.313
Agente de Segunda
$446.961
El artículo 3 señala de dónde provendrán los fondos para solventar estos incrementos: “El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.
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