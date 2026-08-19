El Gobierno aprobó el RIGI para la mayor inversión de la historia de la petrolera de Techint: US$6400 millones

El Gobierno aprobó el ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Los Toldos II Este, que Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, desarrollará en Vaca Muerta.

El plan contempla una inversión total de US$6400 millones, la mayor de la historia de la compañía, y tiene como objetivo alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios de petróleo en 2027.

El anuncio fue realizado este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo. “El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de petróleo Los Toldos II Este de la empresa Tecpetrol en Vaca Muerta”, informó.

Según precisó posteriormente la compañía, del desembolso total previsto más de US$2000 millones se invertirán hasta fines de 2027. En el área participa además con un 10% Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la empresa energética de la provincia.

Tecpetrol destacó que la aceleración del proyecto se produce “en un contexto internacional que posiciona a Vaca Muerta como un activo estratégico” y señaló entre los factores que contribuyeron a la decisión “el ordenamiento macroeconómico y la previsibilidad” que, según la empresa, brindan el nuevo marco regulatorio para el sector hidrocarburífero y el RIGI.

Con el desarrollo de Los Toldos II Este, la petrolera busca alcanzar los 70.000 barriles diarios en 2027 y llevar su producción total en la Cuenca Neuquina a cerca de 100.000 barriles por día.

El proyecto se encuentra en el Hub Norte de Vaca Muerta, cerca de Rincón de los Sauces, y requerirá la construcción de una Planta Central de Procesamiento (CPF), un sistema de generación eléctrica de 50 MW, instalaciones de compresión por 40.000 HP, ductos para evacuar gas y petróleo y sistemas de captación de agua.

La compañía estimó que durante el pico de las obras se generarán más de 3100 puestos de trabajo. Además, cerca de 800 empresas nacionales participan en las tareas vinculadas con la construcción de las instalaciones, muchas de ellas integrantes de ProPymes, el programa del Grupo Techint destinado al desarrollo de su cadena de valor.

Caputo señaló que el proyecto generará además 4800 empleos indirectos y sostuvo que el ingreso al RIGI no solo permitirá acelerar el desarrollo, sino también incrementar “en aproximadamente un 40% los recursos a ser desarrollados en el área”.

La apuesta petrolera se apoya en la experiencia de Tecpetrol en Fortín de Piedra, donde en 2017 comenzó el desarrollo masivo de gas no convencional. Según la compañía, ese yacimiento abastece actualmente alrededor del 16% de la demanda de gas del país.

Tecpetrol había solicitado el ingreso de Los Toldos II Este al RIGI luego de que el Gobierno ampliara el alcance del régimen para incorporar los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, el denominado upstream. Ese cambio permitió incluir dentro del esquema inversiones directamente vinculadas con la perforación y producción de los yacimientos.