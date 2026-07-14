El Gobierno aprobó un nuevo proyecto de RIGI para una mina de litio en Catamarca

El Ministerio de Economía oficializó la aprobación de un nuevo proyecto minero en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El titular de la cartera, Luis Caputo, informó a través de su cuenta de la red social X que el Comité Evaluador le dio el visto bueno a la iniciativa de Liex S.A. para producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca.

Según detalló el ministro, el desarrollo prevé un desembolso total de US$709 millones y contempla la construcción y puesta en marcha de una planta industrial con capacidad para producir unas 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, además de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del complejo.

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El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca.



El proyecto contempla una… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2026

“Este nuevo RIGI aprobado generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, entre las etapas de construcción y operación”, precisó Caputo en su publicación y agregó: “Los estudios presentados indican que existen recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva y que su exportación generará ingresos estimados en alrededor de US$400 millones por año”.

De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda destacó que las iniciativas convalidadas bajo el régimen de incentivos ya suman 21, cuyos desembolsos están previstos en un total de US$46.700 millones.