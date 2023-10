escuchar

En el último día hábil para el mercado financiero y cambiario antes de las elecciones, una operación conjunta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) identificó hoy una operación sospechosa en el terreno del denominado Contado con Liquidación, más conocido como CCL o dólar fuga. Se trata del mecanismo para hacerse de dólares mediante pesos y depositarlos fuera del país mediante la compra-venta de bonos o acciones.

Una fuente al tanto de la operación detalló que la sociedad de bolsa Santander Valores, que pertenece al Banco Santander, habría operado hoy aproximadamente $2000 millones a nombre de un cliente denominado Two Continents. Se trata de una empresa radicada en Madrid, España.

Fuentes de la entidad confirmaron a LA NACION que hubo un pedido de información de la CNV sobre esa operación, que, aclararon, está “debidamente documentada”. En el banco negaron que hubiera allanamientos y se negaron a dar información sobre movimientos de sus clientes.

Las autoridades que participaron de los procedimientos sostienen que la operación bajo la lupa habría violado una de las últimas normativas de la CNV. En el marco del recrudecimiento del cepo cambiario, el organismo regulador del mercado de capitales dispuso que las sociedades de bolsa debían pedir autorización cinco días antes para concretar una transacción.

El ministro de Economía, Sergio Massa, hizo referencia días atrás a un empresario que se le habría "escapado a Uruguay"). TOMAS CUESTA - POOL

En el caso detectado hoy, de acuerdo con lo que figura en registros oficiales, Santander Valores había pedido autorización. Sin embargo, el requerimiento era por $100 millones. En cambio, la operación se realizó por un monto superior.

De acuerdo con registros públicos, se trata de una compañía conducida por Manuel Antelo, un empresario emblemático de la Argentina de los años 90. Saltó a la popularidad en 1992, cuando se alzó con el negocio local de la automotriz Renault, en un momento en que la casa matriz de la compañía francesa buscaba retirarse del país. LA NACION consultó a fuentes cercanas al empresario, pero todavía no tuvo una respuesta sobre la información que se difundió hoy.

De su mano, la marca del rombo vivió una fuerte recuperación, al punto de que unos años después los franceses terminaron recomprando la filial local. Poco después repitió el esquema y le terminó vendiendo Nissan Argentina a la casa matriz en Japón. En el medio, lanzó la cadena de ventas de autos usados CarOne.

Desde hace 20 años, Antelo está radicado en Uruguay, donde continúa ligado a la industria automotriz.

La respuesta del banco

“Recibimos hoy un pedido de información administrativo de CNV sobre clientes de Santander Valores, no un allanamiento”, dijeron a este medio fuentes de la entidad. “ El pedido de información es sobre operaciones de Santander Valores debidamente documentadas. Como es habitual, Santander Valores cumple estrictamente con los pedidos de información de los organismos reguladores”, indicaron en la entidad.

Luego, cerraron: “Por razones de confidencialidad, no podemos hacer mención sobre ningún cliente. Santander Valores tiene un adecuado conocimiento de todos sus clientes y del origen de los fondos de todas sus operaciones”.

Hace 10 días, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó una frase que hoy puede resultar sugestiva. “Voy a meter en cana a los que especulan con el ahorro de la gente, aunque me cueste la elección”, aseguró al hablar en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. “La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya a cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, repitió.

En la última rueda de cara a las elecciones presidenciales, el dólar contado con liquidación (CCL) alcanzó por primera vez un valor de cuatro dígitos. La cotización “libre”, que se negocia mediante la compra-venta de cedears y está alejada de las intervenciones del Gobierno, aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1012,60. Un salto diario de $56 (+5,8%).

El Ministerio de Economía cree que detrás de la suba tan marcada de ese tipo de cambio estaría la operación que ahora está bajo la lupa. Se trata del valor nominal más alto que se tenga registro. También, se acerca a máximos históricos en términos reales. La única marca que le queda por alcanzar son los $195 de octubre de 2020, que al ajustar por inflación representan unos $1054 actuales, según estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El Gobierno viene desplegando una estrategia agresiva para frenar la suba del dólar en la víspera de las elecciones. Días atrás, poco después de que el dólar blue superara la barrera de los 1000 pesos, fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que, por orden del juez Martínez de Giorgi, había sido allanada la financiera Nimbus, propiedad de Ivo Rojnica, más conocido como “El Croata”. La señalaron como “mayor cueva de la City”.

“Es posible que la financiera Nimbus marcara el pulso del mercado del blue: en las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían ‘salto’ y tenían exacta correlación con los días en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos”, explicaron tras los allanamientos fuentes de la Aduana.

