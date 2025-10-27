El Gobierno busca renovar una deuda de $12 billones y reordenar el mercado de pesos

El Gobierno ofrecerá al mercado esta semana siete papeles de deuda en pesos para tratar de refinanciar un vencimiento que ronda los $12 billones. La licitación llega en un momento en que el mercado de tasas más volátiles sigue tensionado, como mostró hoy -en medio del festival que vivió el mercado- la caución a un día, que operó buena parte de la rueda en un 70% nominal anual.

Así, comenzará a delinear su estrategia para reordenar el mercado de pesos, tras el inédito apretón monetario que aplicó en los meses previos a las elecciones para intentar acotar los riesgos de una escapada del dólar. Y lo hará en un contexto en que deberá enfrentar el reflujo de muchas de las posiciones de cobertura que el mercado había constituido, estimando que un resultado electoral desfavorable pudiera disparar un evento cambiario.

La Secretaría de Finanzas anuncia una licitación para este próximo Miércoles 29 de Octubre:



✅ LECAP/BONCAP a:



28/11/25 (S28N5)

30/01/26 (T30E6)

30/04/26 (S30A6)

30/10/26 (S30O6) - nueva

30/04/27 (T30A7) - nuevo



✅ Dólar Linked a:



28/11/25 (D28N5)

30/01/26 (D30E6) — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 27, 2025

De hecho, esta semana le vencen unos $6,4 billones de una Letra Capitalizable (Lecap/tasa fija) y una Letra Linked (ajustable por el dólar oficial) por $3,23 billones que el Tesoro le canjeara al Banco Central (BCRA) por bonos a tasa fija para que pudieran ofrecer activamente este instrumento de cobertura cambiaria al mercado en la previa a las elecciones.

Si bien la entidad monetaria lanzó días atrás por el mercado una convocatoria de canje por otros papeles similares por vencer a fin de noviembre, diciembre y enero para postergar un pago que ya ronda los $4,7 billones, no logró eco entre los tenedores, según pudo averiguar LA NACION. “La mayoría prefirió quedarse el papel hasta el vencimiento y reinvertir en un título nuevo, eventualmente”, reconocieron.

Tomando en cuenta este escenario, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno -que asumirá como canciller mañana-, lanzó hoy la convocatoria a los inversores con un menú de tres Letras y dos Bonos Capitalizables a tasa fija y dos Letras dólar-linked por vencer a fin de noviembre y enero, es decir, una oferta para intentar que los casi $11,1 billones por vencer en títulos de esas características encuentran instrumentos similares para recolocar sus pesos.

El menú que armó Quirno en su despedida

La apuesta oficial busca alentar un nuevo tránsito hacia mayores plazos de colocación, tras meses de regreso al cortoplacismo por la incertidumbre electoral: si bien ofrece papeles a tasa fija a un mes y tres meses, el resto (tres restantes) vencerán entre seis meses y un año y medio. Y sólo mantiene abierta la opción cortoplacista (a uno y tres meses) para los instrumentos dollar-linked, para que recoloquen a esos plazos los que habían tomado seguros antidevaluación post elecciones, contando que aún hay especulaciones sobre el posible fin de las bandas cambiarias.

Para los analistas, el resultado de la licitación definirá los nuevos niveles de liquidez con que se manejará el mercado en las próximas semanas y los pasos que el BCRA pueda dar para flexibilizar su muy restrictiva política de encajes.

“El mercado está buscando un nuevo nivel para acomodarse, tanto en el tipo de cambio como en la tasa. Había llegado muy comprado en dólares a las elecciones: tanto que volvieron a faltar pesos en el sistema (por eso el nivel de la caución). Ahora se encuentra con la dicotomia de vender dólares, para abastecerse de los pesos que hacen falta o bien esperar a ver si hay punto Anker”, explicó al respecto el analista Nicolás Cappella, de IEB+ en alusión a una posible renovación parcial, como la sucedida hace dos semanas, para propiciar una baja de tasas.

“Lo que parecen estar buscando además es comenzar a reordenar la deuda en pesos, que había quedado con picos de vencimiento tras las últimas licitaciones más condicionadas por lo electoral. De allí los plazos ofrecidos: habrá que ver si el mercado acompaña para hacerlo”, juzgó, por su parte, Juan Manuel Truffa, de Outliier.