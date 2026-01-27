El Gobierno buscará aprovechar el buen clima para abaratar su deuda en pesos

El Gobierno buscará sacar provecho del veranito que se vive en el mercado financiero para comenzar a abaratar mañana el costo de su deuda en pesos, tras haber llegado a tener que validar tasas de hasta 49,16% anual por renovar vencimientos a corto plazo hace apenas dos semanas.

La chance para ello parece abierta, coinciden en señalar los operadores de mercado, ya que a la notable compresión que muestra la tasa de riesgo país (que hoy perforó la zona de los 500 puntos para ubicarse en el menor nivel en ocho años) se suma la calma que muestra la plaza cambiaria local y la mayor disponibilidad de liquidez que se nota en el mercado de pesos, ahora que el Banco Central (BCRA) dejó -desde hace unas dos semanas- de retirar los pesos que emite por comprar reservas, como había hecho en la primera mitad del mes.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 28 de enero:



✅ LECAP Y BONCAP.



16/03/26 (S16M6)

31/07/26 (S31L6) - nuevo

30/11/26 (S30N6)

15/1/27 (T15E7)



✅ LECER Y BONCER.



31/7/26 (X31L6) - nuevo

30/11/26 (X30N6)

30/06/27 (TZX27)

30/06/28 (TZX28)… pic.twitter.com/3MQu42rMd8 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) January 26, 2026

Además, porque, canjes mediante, el monto que debe renovar se achicó de casi $14 billones a una cifra que se estima en poco más de la mitad. Esto es porque, si bien el vencimiento -según los últimos datos conocidos- aún ronda los $9,4 billones (el 60% estaría en manos de privados, excluyendo tenencias del Banco Nacion y el FGS de la Anses con privados), resta conocer los montos del canje que el último viernes hizo el Tesoro Nacional con el BCRA por sus tenencias de un Boncap (T30E6) por una canasta de otros similares (T30A7 y T30J7 en partes iguales), por cifras aún no difundidas.

Estos son los datos que hacen pensar a los analistas que el Gobierno podría renovar el total de lo que le vence y hasta mostrar que paga por el nuevo financiamiento una menor tasa.

Más ajustaditos...

Es que la subasta se realizará en un contexto donde las tasas cortas parecen reflejar una normalización en la falta de liquidez en el sistema (hoy la caución a un día se operó al 20% anual). En este marco se ofrecerán papeles a tasa fija -Lecap/Boncap con vencimientos que van desde marzo hasta enero de 2027- e instrumentos indexados por inflación -Lecer y Boncer con plazos que se extienden hasta junio de 2028-, además un bono a tasa variable y una letra dólar linked que expira en tres meses.

Además se suma la compresión registradas en los rendimientos de los títulos en pesos, por las subas que viene registrando en las últimas ruedas (la Lecap por vencer a fin de febrero ya rinde 34% anual), lo que facilitaría la captación, algo clave en un momento en que el stock de ahorro en pesos del Gobierno en cuentas del BCRA cayó hasta $2,3 billones.

Cronograma de compromisos

“El Tesoro no tendrá problemas para refinanciar la totalidad de los vencimientos, en un contexto que muestra señales de mayor liquidez. Además, el amplio menú de instrumentos también ayudará a abastecer la demanda del mercado, favoreciendo el rollover; mientras la elevada tenencia de entes públicos (estimamos que cerca del 40% de los vencimientos están en poder del FGS y el BNA) también quitará presión”, pronosticaron desde Facimex Valores.

🚀🔥 #LECAPs #BONCAPs

Otro gran día para la curva de pesos → abajo las tasas

→ TEM entre 2,6% y 2,8% vtos < 120 días

→ TEM entre 2,4% y 2,5% las q vencen desde oct en adelante (> 10 meses)#Cauciones siguen bajando fuerte también.

A 1 día promedio 20,5% TNA (1,70% TEM) pic.twitter.com/tlbeAGmq2P — Adrián Wibly (@Adrian_Wibly) January 27, 2026

“Creemos que nuevamente el Tesoro buscará obtener un rollover cercano al 100% y adjudicar gran parte en el tramo corto de la curva para no convalidar tasas elevadas en el tramo largo” coincidieron al respecto desde Delphos Investment.

“Esperamos un rollover elevado, pero no descartamos tasas levemente superiores a las de mercado”, apuntaron a su vez desde Outlier, lo que, en vista de la caída que esos rendimientos, implicaría validar tasas algo más bajas que en la licitación precedente antes mencionada.